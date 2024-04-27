學懂放鬆出席聚會 不再宅在家 Anson Lo：拍拖會黐住對方

記者：林祖傑

攝影：鍾偉茵

盧瀚霆（Anson Lo）新歌《深閨》由黃偉文（Wyman）填詞，大讚歌詞令他有很深感受。歌曲講述熱戀中的戀人什麼也不做，只想黐住，帶着一個很簡單的信息，就是只要鍾意，大家就希望在家中共度人生。Anson Lo自問是這樣的人，鍾意黐家，以前拍拖沒什麼特別事都喜歡留在家中，不想出街食飯或睇戲，「鍾意我都不會嫌我悶吧，但我本身都悶悶哋，沒什麼嗜好，只喜歡搬大些或整靚屋企」。

錄《深閨》感觸到喊

Anson Lo提到《深閨》頭幾句歌詞「你再別上班 專心纏綿 你再別社交 請給我獨佔」，要對方不返工、不社交，全部時間留給他獨佔，十分霸道，覺得是個很得意的形式去講述沒有安全感，只鍾意黐家的人在腦裏幻想很多小劇場。他自認算是無安全感的人，「巨蟹座就是有這種特質，想對方關心我多一點，所以成日見到就會覺得安全啲，唱時驚覺似講緊自己，尤其副歌有句『拒絕再做凡間千人迷』，我估做得這行才理解到這一句，黃偉文填的詞令我好深感受，會諗如果將來拍拖會否有這個選擇？我會不會是個揀拍拖而完全不工作的人？又諗到其實這幾年，我好少私生活，再會想這是否我想要的？所以錄音時也有點激動，感觸到喊」。

斬腳趾避沙蟲不健康

Anson Lo稱為工作暫放棄想要的私生活，但5年後就不知，「現在工作和粉絲擺第一位，覺得這樣做會行得遠些，同事叫我放鬆約朋友，不要只跟父母食飯，其實我一放假就陪家人，有時間會留給父母，朋友都不會見，加上很少出席聚會，真的沒社交活動。朋友都好好，沒離我而去，但再不改變，應該就會，所以今年會放鬆些，以前不太願意出街食飯，現在身邊朋友或隊友生日都會出席，不再太理會出街有什麼事發生。其實我不是驚畀人認得，而是很驚拒絕別人，這5年來試過多次出街有很人要求合照，影到走不到，要找經理人解圍，我不想影響別人，造成滋擾，但拒絕又怕令人失望，選擇性去影又不公平，不如算了，索性不出街，我知道斬腳趾避沙蟲不健康，但我想不到怎樣做，就直接不出街減少麻煩，壓力就愈來愈大。兩年前出《Mr. Stranger》時壓力爆煲，當時就是選擇用這方法，所以今年嘗試放鬆點。」他稱大部分時間都很堅強，為鬧而鬧絕對傷害不到他，但見到有任何粉絲不開心，會令他情緒不好，「這5年我都是抱着要令別人開心，發放正能量，如果這刻我畀不到大家，令到大家不開心、失望，變成負能量，這麼我做這件事有什麼意義？」

不放棄做千人迷

如遇到最愛，能否放棄做千人迷？Anson Lo說：「這一刻不會，因我想做的事還有很多，還很興奮想做，但5年後就不知。如果這一刻真係拍拖，我一定會取平衡，我會黐住對方，放工即刻返屋企，不會出席其他聚會，有時間會留給對方，這是我戀愛腦的性格。近年不會去想拍拖，亦沒有拒絕過任何人，也不知是否有人對我有意思，因每次都是投入工作，又不出席聚會，估計是我的生活模式，令到我無拍拖機會。」

感恩杜琪峯教演戲

Anson Lo拍杜琪峯電影演司機，獲教戲虛心學習，大感興奮。他坦言無想過有這個學習機會。有否被粗口鬧？他說：「暫時無，之後應該會有，但我完全不介意，盡情吧！我只想學嘢，他有教我，但能否做到又是另一回事，我覺得這是畢生難忘的一個機會，真的好感恩。」拍過劇集及電影，如何評價自己的演技？「我覺得比起《男排女將》進步了，進步空間當然仲有好多，這兩三年接觸電影多了，遇到很多前輩都給我好多意見，知道自己有什麼擅長和不叻，但還未有時間閉關幾個月學做戲，唯有邊做邊學，好開心有很多前輩及導演邊做邊教，因不是奉旨的」。

想出個人英文單曲

MIRROR推出英文團歌進軍海外市場，原本數名成員有計劃推出個人英文單曲，Anson Lo是其中一人，但他說未知這計劃還會不會做，「我當然想，又好鍾意寫英文rap詞，由細到大都聽英文歌，所以都想試吓」。接受外國傳媒訪問被讚是英語擔當？他說：「OK啦，開到口。（有信心到外國發展能應付到？）會有信心，基本溝通對方聽得明。其實之前到澳洲拍團綜，鏡頭後我們都以英文跟當地人溝通，只是大家看不到，去美加站演唱，我們以英文溝通，如對方聽得明已經好足夠，不要經常緊張文法和用字，對方真的不介意。經過今次，令我沒這麼緊張，如果將來有機會可放心去講。」

化妝：Rainbow Chung@Annie G. Chan Makeup Centre

髮型：Denny Ku@CHIC Private I Salon

服裝：Swank

造型：PIPA Creative

場地： Studio meta

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