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娛樂

【開箱】《特技狂人》 導演獻給幕後英雄的情書

【明報專訊】由去年美國最賣座的兩部真人演出電影主角：《Barbie芭比》賴恩哥斯寧（Ryan Gosling）和《奧本海默》愛美莉賓特（Emily Blunt）合演動作片《特技狂人》（The Fall Guy），為今年暑假檔期揭開序幕，可謂合適不過。此片將於5月3日在美國開畫，香港提前在本周四（25日）上映，「爛番茄」影評網站給予88%高分，正好打響頭炮。

主角誤墮反派陷阱

《殺手列車》大衛雷奇（David Leitch）執導《特技狂人》，改編自1980年代美國同名劇集，新片講述荷李活著名特技人哥特（賴恩哥斯寧飾）因意外導致重傷，不單停工18個月，更失去自信心，拒與攝影師女友祖迪（愛美莉賓特飾）聯絡，愛情事業兩失意。直至電影監製姬莉（漢娜韋汀咸飾）力邀他歸隊，為祖迪首次執導科幻動作愛情片《金屬風暴》擔任特技人，哥特以為舊情有望復熾，卻不知已跌落反派鋪設的陷阱。

哥特與祖迪片場重逢，由吵吵鬧鬧到愛火重燃，以為幸運之神再次降臨？姬莉突然告知《金》片主角湯懷特（艾朗莊遜飾）無故失蹤，請求哥特協助尋人，結果發現阿湯屍體，他遭誣陷殺人，再被反派追殺，為了揭穿陰謀，同時避免女友新片因失去主角而胎死腹中，他必須施展混身解數，出奇制勝。

破健力士世界紀錄

《特技狂人》以戲中戲形式講述特技人與女導演的愛情故事，加插主角失蹤、尋找真兇，以及嘲諷荷李活高層的虛偽面目等情節，內容出奇地豐富，然而一切都只是包裝，特技人出身的大衛雷奇只想透過本片向幕後無名英雄致敬，因此說《特技狂人》是大衛寫給同僚的情書亦不為過。

大衛雷奇因擔任《搏擊會》主角畢彼特（Brad Pitt）替身而結成好友，二人合作無間，前者轉行當導演，後者先客串《死侍2》，再擔綱《殺手列車》以示支持。雖然大衛成功上位，但他並沒忘本，新片開宗明義以特技人為主角，因此戲中飛車、爆破、槍戰、肉搏等動作場面應有盡有，涉及直升機、快艇、跑車等海陸空場景，頗有「曬冷」之感。其中一幕沙灘撞車戲，特技人座駕爆炸後凌空翻滾8周半墮地，打破《新鐵金剛智破皇家賭場》保持7周紀錄，正式寫入健力士世界大全，對於大衛和特技組人員來說，可謂別具意義。電影最後一幕講述特技人同心協力保護哥特，讓他從直升機跌落巨型氣墊而免受傷害，更熱血得令人感動。

反思人工智能影響

《特技狂人》除了官能刺激，導演亦想帶出信息，還記得去年美國演員暨美國廣播電視演員工會聯合會（SAG-AFTRA）發起罷工，與代表各大電影公司及影視串流平台的電影電視製作人聯盟（AMPTP）展開談判，討論焦點除了加薪，更重要的是人工智能（AI）技術運用所涉及的版權問題。新片其中一幕講到賴恩哥斯寧傷癒復工，進入片廠前先要接受人面掃描，同僚解釋是為方便把主角面孔套用在特技人身上，藉以製造完美替身，這正是演員工會最擔心的事情：無論是大明星抑或特技人，一旦被AI複製外表，使用權從此落入電影公司，予取予攜。

除此之外，賴恩哥斯寧遭艾朗莊遜誣陷是殺人兇手，警方從後者提供的閉路電視片段，正是利用深偽（Deepfake）技術仿製，令前者蒙受不白之冤，為了洗脫嫌疑，他幾乎付上寶貴生命。觀眾為賴恩捏一把冷汗的同時，值得反思AI對現實世界的影響，為電影增添一點時代意義。

上映日期：4月25日

相關字詞﹕艾朗莊遜 大衛雷奇 愛美莉賓特 賴恩哥斯寧 特技狂人 開箱

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