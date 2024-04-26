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娛樂

HYBE內訌終鬧上法庭 揭風水師教唆奪權 「NewJeans之母」閔熙珍哭訴遭打壓

【明報專訊】韓國女團NewJeans所屬事務所ADOR社長閔熙珍，日前被母公司HYBE指控她密謀奪取ADOR經營權，於是沒收閔熙珍及公司高層的電腦及文件徹查。HYBE昨日聲稱已掌握證據，將會起訴閔熙珍妨礙公司業務。閔熙珍同日下午召開記者會，否認奪權指控，狠批HYBE創辦人房時赫及CEO朴智元不斷打壓NewJeans，又認為HYBE覺得她已失去利用價值，才藉故趕走她。HYBE在記者會舉行前突然再出招，踢爆閔熙珍迷信，由公司管治到計劃奪權，都向風水師徵詢意見。

文：蘇珮欣

HYBE昨日聲稱已掌握閔熙珍與高層人士密謀奪取ADOR經營權的證據，包括公開她的通訊軟件記錄，閔熙珍曾表示「把ADOR變成空殼公司帶走」，因此決定以妨礙公司業務等罪名，起訴閔熙珍及相關人士。HYBE又批評閔熙珍迷信風水玄學，由招聘職員、藝人工作，甚至奪權大計，都向風水師請示，後者甚至向HYBE員工施咒，危害人身安全。

LE SSERAFIM成導火線

閔熙珍昨日下午臨時召開記者會，否認企圖奪權，亦從沒接洽投資者，通訊紀錄是她跟同事對母公司的牢騷，以及日常對話編輯而成。閔熙珍說：「我反而覺得HYBE背叛我，覺得我沒有利用價值，不肯乖乖聽話，於是設法趕走我。」又指ADOR旗下女團NewJeans受歡迎，對母公司及股東都是好事，不能理解HYBE做法，認為對方才是妨礙業務。

閔熙珍在長達兩小時的記者會上，聲淚俱下呼冤，又公開通訊紀錄，指摘HYBE創辦人房時赫及CEO朴智元近年不斷打壓她和NewJeans，她稱2019年加入HYBE即籌組新女團，NewJeans原定計劃在HYBE另一子公司Source Music出道，但因後者旗下有女團GFriend，於是另設ADOR負責管理NewJeans。其後Source Music簽下LE SSERAFIM成員宮脇咲良及金采源，朴智元要求她在LE SSERAFIM出道前，不要推出NewJeans，令她感到羞辱和生氣。又指HYBE從沒協助NewJeans宣傳，廣告商亦非HYBE提供，而是信任她才找NewJeans代言。

爆粗指摘HYBE高層

閔熙珍又否認風水師參與公司業務，她只問過：「防彈少年團入伍後，NewJeans發展會否受影響？」強調自己就像媽媽的心態，希望「女兒」有好發展。閔熙珍斥責HYBE打壓導致她精神崩潰，幸獲NewJeans成員相伴，雙方關係親密且立場一致。說到激動時，閔熙珍忍不住爆粗：「我沒有工作嗎？成績不好嗎？難道要像你們一樣天天喝酒、打高爾夫球嗎？為什麼要這樣對付我？」要求HYBE交還電腦及文件，又指她若離職，HYBE將不會讓NewJeans舉行東京巨蛋見面會及世界巡迴演唱會，她期望NewJeans下月能如期推出新專輯。

閔熙珍重申HYBE透過子公司BELIFT LAB推出新女團ILLIT，明顯抄襲NewJeans，批評HYBE子公司太多，卻欠缺個性；又指韓團不應再利用「隨碟附送閃卡」以催谷銷量，粉絲「課金」之餘，同時擾亂巿場。

HYBE對於閔熙珍記者會內容作出回應，指她大部分言論都不是事實，刻意混淆視聽，扭曲真相，公司可以逐一反駁，但沒有回應的價值，又指她的言論會損害藝人形象，請她停止並盡快辭職。HYBE強調NewJeans工作如常，明日公開新歌MV，公司會盡力支持和保護NewJeans。

相關字詞﹕閔熙珍

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