【娛樂場】諜戰劇《哈爾濱一九四四》 楊冪轉型演「致命狠女人」

40集的《哈爾濱一九四四》在愛奇藝播出，故事以1944年哈爾濱為背景，講述中共地下黨員宋卓文（秦昊飾）假裝鐵路巡警，被特務科科長關雪（楊冪飾）誤認是救命恩人，但其實當初救她的是宋卓文失散多年的雙胞胎哥哥宋卓武。宋卓文為查清關東軍課長淺野大吾（矢野浩二飾）來哈爾濱的任務，將計就計利用關雪進入特務科，但哥哥突然出現，使他陷入始料未及的困境。

挑戰反派角色 演得過癮

楊冪演冷血多疑、心狠毒辣的關雪，鮮有挑戰類似角色的她說：「關雪的狠是藏起來的，讓人摸不透。拍攝時導演給了我很大發揮空間，還會用講故事的方式啟發演員，我演起來也很過癮。」

問到今次角色和她以往演過的反派有什麼不一樣？楊冪表示跟之前的角色相比，關雪顯得更複雜又善變，被身邊人評價可怕至極，不過她內心只有一個念頭，就是想盡辦法讓弟弟和自己活下去，一直找後路，游走灰色地帶。

狠摑對手 cut機即道歉

楊冪為角色必須硬起來耍狠，其中一幕怒摑女下屬的戲，導演力求逼真，拍攝時她一上前就狠摑對方3巴掌，一聽到導演喊cut，她馬上跑出去跟對手表達歉意，還送上乳酪慰問，滿臉愧疚的模樣，網民笑稱：「關雪狠，但是楊冪甜。」

楊冪應劇情需要，穿上軍服在大雨泥濘中匍匐前進，雖已滿身爛泥，但覺得可以更好的她，還是提出再爬一次的要求。拍畢，她淡定說：「這東西我熟啊！」原來她2016年參加實境綜藝節目《真正男子漢》時，接受過軍訓，沒想到事隔多年能大派用場。

秦昊為角色20天減12公斤

秦昊今次一人分飾兩角，對於如何區分角色，他笑說：「卓武個性比較毛躁急性，卓文則機警冷靜，而且兄弟說話聲線不一樣，卓武說話帶有東北口音。」楊冪忍不住學起秦昊說話腔調，笑說：「秦昊講話真的很有當地特色。」

秦昊為角色瘋狂收身，20多天瘦了12公斤，自嘲減肥減到麻木了。楊冪戲言感覺風一颳，秦昊很容易就會被吹走。同劇演員爆料說：「他到處解說怎麼減肥效果最好，卻不斷給我們買一堆小零食吃，重點是他絕對不碰，根本是瘦了自己，肥了劇組眾人。」面對道具菜餚，秦昊先喊油太多，隨後又吞口水笑說很香，最後甚至餓到端着空碗假裝扒飯，為呈現更好的效果，只好忍口。