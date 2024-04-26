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娛樂

呻阿Dee執導新歌MV嚴重超支 193咀吳海昕獻熒幕初吻

【明報專訊】ERROR成員郭嘉駿（193）繼歌曲《以為只是沒送花》，相隔一年推出第5首個人單曲《B出口》，以他的愛情觀為主題。MV更獻出熒幕初吻，除邀得舞台劇拍檔吳海昕（Sofiee）零酬勞任女主角，又給隊友何啟華（阿Dee）圓導演夢，193稱阿Dee今次雖倒貼，但自己被嚴重超支嚇怕，下次未必再合作。

193透露《B出口》喻意愛情有第二個出口，沒必要勉強為不適合的伴侶改變自己，這亦是他的愛情觀，「我認為這個世界有咁多出口，總會找到對的人，暫時仍未找到，好難搵到真的好perfect match的人，既然未試到啱，唔啱就不如放開別人，讓對方另覓出口，我唔急，一向覺得所有事都隨緣，有就有、冇就冇」。

同理心發作 助兄弟圓夢

193表示新歌原本有多個名字選擇，包括《幾分鐘的再會》或《情感轉運站》，他覺得前者名字弱弱哋，如上首歌名太長，大家不會記得，後者本來很貼題，但最終阿Dee選了《B出口》，全因對方是MV導演，「阿Dee份人比較執著，之前拍幾分鐘的節目《ERROR大冒險》，都拍了幾個鐘，最終拍到爛尾，之後就沒有做導演，他經常和隊友講想幫手當solo歌導演，個個都扮聽唔到，有次見他樣子好落寞，我同理心發作，決定今次找他拍」。

4分鐘的MV拍了兩日，阿Dee足足拍了80個鐘片段，193直認被嚇親，「拍套戲出嚟都得啦，今次預算比《再見Puppy Love》多出廿倍，花費超過50萬，MV中爆破場面，爆完還要加特效，這場戲已花了10萬，連阿Dee都冇收錢要倒貼，之後未必再找他，真的拍到好貴」。

三顧草廬吳任女主角

193為了配合MV劇情，棄用年輕、有窒息感身材的女演員，邀來舞台劇《Laugh Vacation》拍檔Sofiee任女主角，對於被指放棄「自肥」，他笑道：「不敢講算不算『自肥』，百貨應百客，Sofiee靚唔靚就見仁見智，我覺得靚，好多人話佢拍ViuTV劇《二月廿九》時好靚，但畢竟都好多年前，既然很多人話我們在舞台劇演結婚一幕很襯，年紀上她也只大我少少，不是差好遠，就決定邀她任MV女主角。」

193透露最初曾遭對方拒絕，Sofiee以不像他過往MV女主角般是妙齡少女，只是一個演員來推搪，「之後我苦苦哀求，每隔幾日就哀求一次，加埋阿Dee幫手，最後三顧草廬，找到演技好又靚女的女主角，令我十分安心，為了幫我慳錢，她更沒有收錢」。他表示MV中最大膽是獻出熒幕初吻，與Sofiee拍咀戲，強調是導演阿Dee要求，他說：「掂吓嘴仔也不算『自肥』吧。」

記者：林祖傑

場地提供：Seaview Viva

化妝：Cori Wong

髮型：Harris Lai

造型：Lok Fong

服裝：I.T.、JMDH、HOAX

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