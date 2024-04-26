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娛樂

黃佩霞傳授生仔秘訣 湯洛雯證冇孕跟馬國明跌市想置業

【明報專訊】36歲湯洛雯最近在社交平台貼近照被指孕味濃，昨日出席活動笑談「凸肚」之謎，透露正在調理身體，當「煮飯婆」插手管理老公馬國明起居飲食，期待夏季或冬季度蜜月展開造人計劃；並稱夫妻婚後變慳家，希望睇準時機入市置安樂窩住過世。育有一對已成年子女的瑜伽導師黃佩霞，向湯洛雯大派生仔秘訣，籲他們好好享受二人世界，生仔順其自然，不要心急和有壓力。

記者：鍾一虹

湯洛雯與黃佩霞昨日到尖沙嘴出席活動，兩人提到因瑜伽而認識，湯洛雯表示新婚近4個月，忙於社交媒體工作，未有接新劇，多了時間運動，沒想到早前上載踩單車照片，惹來網友揣測肚凸凸疑有喜。身形窈窕的她說：「當日食完午餐踩單車，相信肚凸凸係胃腩，網友表現興奮狂留言，有些朋友都打電話來關心我，好好笑。總之有好消息會講，現在連度蜜月都未去。」

不用請教夫妻性趣心得

幾時度蜜月？湯洛雯說：「希望暑假，馬國明稍後要出埠工作，看可不可工作後外遊，或者等到冬季，因為他劇接劇很忙。（你不接劇準備造人？）不會拒絕工作，公司安排都會拍，先享受二人婚姻生活。」

湯洛雯表示以前拍劇經常日夜顛倒，睡眠質素變差，問題持續10年，最近勤力健身、跑步、瑜伽、踩單車，運動後活力充沛，希望藉此調理身體，也佩服老公適應力強，上牀可立即入睡，她笑說：「瑜伽未必適合他做，我想捉他健身操胸肌。」

對於瑜伽導師黃佩霞曾於綜藝節目分享夫妻保持性趣心得，湯洛雯稱沒有看過，笑言：「私密放在心，不用請教別人。（不想加快造人？）生活開心、愉快就得，父母都冇畀壓力，現在先享受二人世界。」

婚後變囉唆「煮飯婆」

湯洛雯承認未習慣被稱呼馬太，感覺失去了個人身分，不過馬國明聽到別人稱她馬太，會陰陰嘴笑，「我覺得結婚之後，自己好似做了媽媽以前常做的工作，會囉唆老公，提他要多休息，不要為工作廢寢忘餐，想他身心靈健康。我平時會煮家常便飯給他吃，最叻蒸水蛋、番茄炒蛋和蒸魚」。

至於財政方面，湯洛雯稱與老公保持獨立，婚後發現大家都變得慳家，勤力工作儲蓄，「近排樓市低，我們都想入市買樓，希望建立安樂窩住過世」。

黃佩霞有意重回幕前

由藝人轉型瑜伽導師的黃佩霞，大讚湯洛雯處事認真、正面，相處融洽，慶幸沒有代溝。問到會否向對方分享生仔秘技？她笑說：「生仔對我來講是很耐之前的事，湯洛雯新婚幾個月，不用太心急，享受二人世界，希望馬國明不要介意，生仔順其自然，不要有壓力。」

黃佩霞有聽湯洛雯轉述馬國明稱小時看過她的影視作品，感覺開心，若有機會，歡迎重回幕前演出，「我可以做摩登嫲嫲，兒子已經27歲、女兒24歲，已經出身工作，有拖友，他們都說未見過我拍戲，想睇我拍新作品」。她有份投資的健身中心遍及香港、新加坡、上海、北京，單是香港有21間店營業，承認現今做生意吃力，「疫情時要照交租、出糧，疫情後市民生活模式改變，營商策略都需要改變」。

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