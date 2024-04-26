胡鴻鈞帶加熱煙入境罰款5000 官信不知違法 但非辯護理由

帶百支入境 透過代表律師認罪

被告胡鴻鈞昨午沒親自應訊，透過代表律師承認控罪。辯方求情指，早前已存入書面的求情陳辭，庭上不作補充，希望法庭以罰款處理。裁判官林子康判刑指，被告在內地購買電子煙加熱器具，在當地並不違法；涉案加熱煙的口味雖有不同，但屬於同一牌子。林官認同涉案產品數量較少，顯示為被告自用。

林官表示，被告在內地工作，對香港修例後的情况未有即時認知，所以他攜帶涉案產品入境，不知道自己犯法。林官考慮被告配合執法人員調查，加上涉案物品的數量不多，被告以往沒有刑事案底，以及坦白認罪等因素，判處罰款5000元，被告須於3日內繳交罰款。

衛生署發言人表示，從前年4月至今年3月，有逾350宗涉及進口另類吸煙產品而被定罪的個案，最高罰款2.4萬元。署方提醒，長期接觸另類吸煙產品對健康的危害尚未清楚，政府呼籲吸煙者為個人及他人健康着想，應盡快戒煙。

事發後公開道歉 承諾不再犯錯

胡鴻鈞北上發展，近日在社交平台分享在北京睇展覽的照片。帶加熱煙產品事件發生後，他曾接受訪問公開道歉，為令家人、公司、朋友及歌迷失望說對不起，汲取教訓，承諾以後一定會對所有事謹言慎行，確保自己不會再犯任何錯誤。

娛樂組

【案件編號：KCS 10395/24】