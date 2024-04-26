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娛樂

《九龍城寨之圍城》慈善首映 郭富城驚喜現身 洪金寶開心兒孫撐場 古仔難忘被摑

九龍城寨之圍城｜古天樂被蔡思韵連環掌摑 開戲圓洪金寶導演夢

【明報專訊】洪金寶、古天樂（古仔）、任賢齊（小齊）、林峯、劉俊謙、蔡思韵、胡子彤、伍允龍及黃德斌等昨日到沙田的商場出席電影《九龍城寨之圍城》慈善首映禮，吸引大批粉絲到場支持，場面熱鬧，片中客串一角的郭富城驚喜現身，洪金寶大仔洪天明與老婆周家蔚帶同兩子撐場，一家四口與爺爺合照，洪金寶三代同堂，展現開心笑容。

記者：柯美

攝影：劉永銳

一眾演員在台上分享拍攝點滴，蔡思韵透露片中掌摑古天樂，事後見對方用冰敷面，深感內疚不停向他道歉，現在見到古仔都不敢面對。問古仔哪個演員打得最出色，他幽默說：「在《城寨》打得最好係蔡思韵，打（掌摑）咗我成晚，耳仔嗡嗡聲！」

片中特別演出的郭富城（城城）突然現身，全場起哄，城城說：「我在片中飾演殺人王，跟古仔係老友，是林峯的爸爸。」坐在台下的林峯即跟城城揮手，城城對住林峯大嗌「乖仔」。城城續道：「其實我有沒有參與演出，今日都會嚟支持鄭保瑞同一班好演員，同時呼籲大家支持這部電影，香港電影加油。」大會宣布該片入圍第77屆康城影展「午夜展映單元」。

古仔答應邀洪金寶執導

洪金寶、古仔及小齊一起受訪。洪金寶希望該片成功，帶動更多動作電影出現，「等我多啲嘢撈，最希望龍虎武師重返這個行業」。提到他恨攞金像獎最佳導演，會否拍動作片爭獎？他笑言都要有人邀請做導演。記者問在旁的古仔會否邀請洪金寶執導？古仔說會，洪金寶開心表示要即刻寫合約。

小齊剃光頭慳化妝時間

小齊開心獲古仔邀請參演該片，「我全力支持，他們拍得好辛苦但好認真。我演反派大佬，原本以為得文戲，點知都要跟林峯對打。（剃光頭演出？）若不剃頭演出，要花5小時化妝，剃頭可慳回兩小時，拍攝時正值疫情，我唔想大家咁辛苦，畀多啲時間他們休息」。洪金寶稱疫情期間拍攝真的不簡單，大家都很擔心，但入到片場，大家全程投入忘記憂慮。

網民撐林峯可問鼎金像影帝

古仔戲中被蔡思韵掌摑一幕拍了七八take，「打到後期已經無感覺，最驚塊面腫，因為之後要繼續拍，所以即刻敷冰。都怪自己叫蔡思韵用盡力真打，點知佢真係連飲奶力都出埋！」對於該片入圍康城影展，古仔表示到時會聯同其他演員一起出席。有網民看完《九龍城寨之圍城》，稱林峯明年有機問鼎金像影帝。林峯表示很開心大家喜歡該片，一班演員付出很大，多謝導演塑造角色。可有信心入圍金像獎？他說：「我未去過金像獎頒獎禮，大家關注該片已經好開心。我有睇網上評論，一面倒話喜歡該片。」

劉俊謙開心打低伍允龍

劉俊謙昨日由台灣趕返港出席首映禮，稱稍後會努力為電影謝票。提到首次拍動作片，可滿意表現？劉俊謙說：「今（昨）晚首映才第一次睇，係拍得好辛苦，因無經驗，每個動作鏡頭都要拍超過20 take，要跟伍允龍學習，他是武打巨星。」問伍允龍有否就住他們？他認為就住不好看，讚他們表現好好。提到拍攝時被打暈，伍允龍指是結尾一幕，「我一個打四個，打足20幾個鐘」。劉俊謙爆對方暈了幾秒。伍允龍解釋因長時間拍攝，累到大腦缺氧，「我醒番時，林峯問我是否方法演技」。問劉俊謙打低武打巨星是否開心？他笑說：「我內心係咁諗，打低有功夫底的演員。」

《九龍城寨之圍城》5月1日（下周三）香港與內地同步上映，北京首映禮明日（27日）舉行，林峯將到內地跑5個城市宣傳。據「貓眼」票房榜，《九龍城寨之圍城》暫上映優先場，截至昨晚9時，票房累計近1200萬元人民幣。

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