明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

娛樂

【開箱】《四月，她將到來。》 佐藤健再談初戀

【明報專訊】《浪客劍心》男星佐藤健前年憑影視串流平台Netflix日劇《First Love初戀》人氣爆燈，新片《四月，她將到來。》伙拍《信用欺詐師》長澤正美及《舞伎家的料理人》森七菜，三人合演兩段刻骨銘心的愛情故事，3月22日在日本公映，香港延至4月25日上畫，反而更貼題。

電影改編自同名小說，講述精神科醫生藤代俊（佐藤健飾）突然收到初戀情人伊予田春（森七菜飾）來信，十年前的戀愛回憶重現；與此同時，任職獸醫的未婚妻坂本彌生（長澤正美飾）突然失蹤，只留下耐人尋味的謎題：「有甚麼方法能讓愛情永不終結？」

前度或現任更該愛？

電影主題是探索戀愛真諦，如何維持一段長久的戀愛關係。戲中反復提問：「要讓愛情永不結束，有甚麼方法？」長澤正美認為「只要不擁有它便可以了」，示意愛情無法「保鮮」，更遑論「永遠」，感覺相當可悲。佐藤健戲中面對兩段重要的感情，一段代表過去，無疾而終的初戀；另一段代表現在，準備結婚的她卻突然失蹤。透過森七菜寄來的信，令佐藤健不得不回憶起逝去多時的初戀，令他對愛情有了新的體會；至於失蹤的未婚妻，究竟他要尋找？還是讓她離去？

戲中佐藤健與森七菜在大學相遇，二人喜歡攝影，繼而成為戀人，曾經相約到世界各地旅行兼拍照，最終戀情告吹，原因是森七菜無法拋低孤獨的父親，佐藤健則因父母離異，不懂守護心中所愛。事隔多年，佐藤健遇上病人長澤正美，兩人因個性和經歷相似而互相吸引，繼而成為情侶，過着同居生活，甚至談婚論嫁，事實卻是二人感情逐漸疏離，同居但不同牀，也不關心對方，如電影開端講到二人參觀婚禮場地，女方坐在鋼琴前彈奏，佐藤健竟問「你識彈琴？」女方回答「最近學會一些」，反映他們根本不了解對方。

佐藤健受訪時稱，「要保護重要的東西，就不能裝模作樣，可是我的角色首先保護自己，結果放棄了重要的事情。讓愛永不結束的方法，就是即使放下自尊，也要緊緊抓住，那種堅強的意志很重要」。其實答案不只一個，觀眾大可透過電影，尋找屬於自己的方法。

為保愛情放棄自尊

電影片長108分鐘，講述兩段感情，鋪排恰到好處。電影節奏緩慢，直至結局才有戲劇性的緊張感，講述患上末期癌症的森七菜，獨自到訪玻利維亞烏尤尼鹽湖、布拉格老城廣場及天文鐘、冰島黑沙灘等，最後體力不支暈倒，入住日本療養院，臨終前遇上轉職看護的長澤正美。

佐藤健透過森七菜留下的菲林，得悉長澤正美下落，兩人終於重逢。《四月，她將到來。》改編自《當這地球沒有貓》作者川村元氣的同名小說，後者也是賣座動畫《你的名字》、《鈴芽之旅》及電影《怪物》製作人，由他擔任新片編劇，保證原汁原味。配樂方面由樂隊Mr.Children御用監製及編曲人小林武史一手包辦，他曾為《青春電幻物語》及《最後的情書》配樂，製作班底強勁。

川村元氣御用主角

其實川村元氣與佐藤健多年前已結片緣，改編自川村小說的《當這地球沒有貓》、《憶男》，以及川村擔任製作人的《爆漫王》、《何者》及《龍與雀斑公主》等，均由佐藤健演出或配音。2016年川村出版小說《四月，她將到來。》，收到佐藤健的讀後感，因此萌生改編電影的念頭。佐藤健大讚小說對白「貼地」，川村亦為長澤正美的角色加入不少新情節，令形象更立體。

戲中出現佐藤健側臉照片，以及電影海報上拿着相機的佐藤健劇照，都是由森七菜親自拍攝，突顯菲林相機的藝術味道。再者，電影前往玻利維亞、捷克、冰島等地拍攝外景，畫面唯美充滿文青氣息。演員表現方面，佐藤健與長澤正美曾合拍廣告，電影則屬首次，兩人演技自然流暢，森七菜雖然年輕但演技老練。

上映日期：4月25日

相關字詞﹕森七菜 長澤正美 佐藤健 四月，她將到來 日本電影 開箱

上 / 下一篇新聞