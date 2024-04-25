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娛樂

回應Taylor Swift新歌 Kim Kardashian勸放下

【明報專訊】美國樂壇天后Taylor Swift日前發行第11張錄音室大碟《The Tortured Poets Department》（TTPD），市場反應空前絕後，音樂串流平台Spotify首日錄得3.8億點擊，刷新史上最高紀錄，她跟饒舌歌手Post Malone合唱主打曲《Fortnight》亦成為該平台單日最高點擊作品；新碟推出首48小時已登上美國Billboard 200專輯榜冠軍，亦是今年最高銷量唱片，美國調查公司Luminate公布，Taylor今年在美國賣出超過500萬張唱片，令她成為美國史上首位銷量突破一億的歌手。

Taylor經常透過音樂「數臭」舊愛，新碟亦不例外，收錄《Down Bad》和《Fortnight》盛傳跟前度兼The 1975樂隊主音Matty Healy有關，曾與她交惡的真人騷女星Kim Kardashian亦不倖免，新歌《thanK you aIMee》刻意突出「KIM」的名字，加上歌詞提到「你的孩子回家唱歌，只有我倆知道跟你有關」，網民即時聯想Kim長女North West曾於TikTok上傳翻唱Taylor金曲《Shake It Off》片段。

《thanK you aIMee》公開至今，Kim一直保持緘默，知情人士在《人物》雜誌爆料，指Kim向身邊好友表示：「Taylor是時候放下了，反正事件已發生多年，我不明白她為何仍喋喋不休。」事發在2016年Kim當時仍未跟前夫Kanye West離婚，後者憑歌嘲諷Taylor是「八婆」，聲稱發行前已知會對方，但Taylor否認，其後Kim公開二人對話錄音，力證Taylor知情但說謊，雙方因此交惡。

相關字詞﹕Kanye West Matty Healy Kim Kardashian Taylor Swift

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