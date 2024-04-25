回應Taylor Swift新歌 Kim Kardashian勸放下

Taylor經常透過音樂「數臭」舊愛，新碟亦不例外，收錄《Down Bad》和《Fortnight》盛傳跟前度兼The 1975樂隊主音Matty Healy有關，曾與她交惡的真人騷女星Kim Kardashian亦不倖免，新歌《thanK you aIMee》刻意突出「KIM」的名字，加上歌詞提到「你的孩子回家唱歌，只有我倆知道跟你有關」，網民即時聯想Kim長女North West曾於TikTok上傳翻唱Taylor金曲《Shake It Off》片段。

《thanK you aIMee》公開至今，Kim一直保持緘默，知情人士在《人物》雜誌爆料，指Kim向身邊好友表示：「Taylor是時候放下了，反正事件已發生多年，我不明白她為何仍喋喋不休。」事發在2016年Kim當時仍未跟前夫Kanye West離婚，後者憑歌嘲諷Taylor是「八婆」，聲稱發行前已知會對方，但Taylor否認，其後Kim公開二人對話錄音，力證Taylor知情但說謊，雙方因此交惡。