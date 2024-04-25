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娛樂

《馴鹿寶貝》英劇收視稱冠 掀起底潮 《Rebel Moon—第2部：烙印之人》Netflix上周最多人睇

【明報專訊】影視串流平台Netflix昨公布4月15至21日的一周收視，超級英雄片《正義聯盟》導演薩克薛達（Zack Snyder）監製兼編導，《盜墓迷城》蘇菲亞寶堤拉（Sofia Boutella）與《屍戰朝鮮》裴斗娜等合演科幻片《Rebel Moon—第2部：烙印之人》，本月19日上架短短3天已錄得2140萬觀看次數，不單稱霸英語電影榜，同時成為Netflix上周最多人捧場的節目。另一方面，改編自真人真事的英國懸疑劇《馴鹿寶貝》大受歡迎，登上英語節目收視榜首之餘，熱心觀眾為了尋找「真兇」，更掀起網上起底潮。

製作費高達1.66億美元（約13億港元）的美國科幻片《Rebel Moon》，分成上下兩部推出，《第一部：火之女》已於去年12月在Netflix上架，雖然叫座卻不叫好，當時「爛番茄」影評網站得分只有不及格的24%，相隔4個月迎來《第2部：烙印之人》，劣評無阻觀眾捧場，輕易取代上周英語電影榜冠軍《雙面女弒親案》，更帶挈首集重新上榜，以550萬觀看次數排第5位。

非英語電影方面，西班牙愛情喜劇《隔牆有情人》以1190萬觀看次數登頂，把上周冠軍《眼淚工匠》逼落第3位（560萬），至於瑞典驚慄片《失落國度》則以720萬觀看次數，穩守亞軍位置。

人肉起底禍及無辜

改編自真人真事的英語節目《馴鹿寶貝》，由初上榜第5位急升至上周收視冠軍，以1330萬觀看次數力壓紀錄片集《自由大放送：真實監獄實驗》（500萬），至於三連冠《3體》終於退位讓賢，上周以320萬觀看次數屈居季軍。非英語節目方面，法國懸疑劇《謎殺山》上架第二周終以510萬觀看次數稱冠，韓劇稍為勢弱，《淚之女王》保持第3位（480萬），《寄生獸：灰色部隊》跌落第4（390萬）。

值得一提的是，《良辰不吉日》英國喜劇演員理察佳德（Richard Gadd）身兼監製、編劇及主角的《馴鹿寶貝》，講述棟篤笑藝人Donny長期受到女狂迷Martha跟蹤和滋擾，最後迫不得已把她送入監牢的故事。理察把自身經歷寫成劇本，剖析狂迷的心態和成因，惹來極大迴響，網民為了尋找謝茜嘉甘寧（Jessica Gunning）飾演Martha的原型人物，展開人肉起底大行動，導致理察的親朋好友紛紛躺着中槍，不勝其擾，他只好透過社交媒體請求大家「手下留情」。

網民聲稱找到Martha

據英國《每日郵報》昨日報道，有網民翻查理察佳德過去的表演片段，終於在2012年參加一場棟篤笑比賽中，聽到台下有女性發出像Martha般的招牌笑聲，雖然鏡頭未有拍到台下觀眾的畫面，但不少看過片段的網民都認定「她」就是現實中的女狂迷，推測查理早在10多年前已受到跟蹤和滋擾。有關片段上載到社交媒體TikTok後，至今已錄得超過960萬次點擊，反應相當熱烈。

理察佳德最近接受多家媒體包括《GQ》、《Vanity Fair》、《Attitude》等訪問，自爆在現實中滋擾他的女狂迷，無論姓名和外表都跟劇中Martha迥然不同，避免泄露對方私隱，他又拒絕回應該名女生最終有否入獄，「我無意懲戒她，因為她只是精神不健全而已」。根據資料顯示，女狂迷曾向理察發送超過4萬封電郵、350小時語音信息、744條帖文及106頁信件，又送他古怪禮物包括安眠藥、拳擊短褲和馴鹿玩具等。

相關字詞﹕理察佳德 薩克薛達 Netflix收視 Rebel Moon—第2部：烙印之人 馴鹿寶貝

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