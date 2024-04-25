【娛樂場】《美食新聞報道》黃嘉雯嘗「阿Bob麵」揭乾坤

節目以「新聞報道」形式，本着「緊貼全球美食動向，深入分析餐廳局勢」，為觀眾帶來最新飲食情報與優惠，介紹不同地區主題美食，以及了解滋味背後的故事，店舖以至廚師的奮鬥經歷。

一眾「美女試食員」跳出錄影廠，從不同平台網羅超人氣食店情報，由排隊、試食一腳踢，帶來最真實的食評。她們又推介最新餐廳、超市行程與飲食健康資訊，並提供抵買情報及熒幕互動的QR Code購物優惠。

日賣400碗車仔麵

《美食新聞報道》首集由黃嘉雯率先介紹位於太子的人氣車仔麵檔，每日賣出至少400碗麵，其中一款「阿Bob麵」，以藝人林盛斌（阿Bob）命名。Bob曾多次在社交平台分享幫襯這間潮州滷水車仔麵店，大讚車仔麵好食，有口碑，人氣急升並已開分店。

黃嘉雯品嘗「阿Bob麵」，大讚賣相吸引，碗面鋪滿厚厚芫荽，最合一班「芫荽控」，重口味湯底由鹵水汁、咖哩汁加清湯三合一而成，「因為阿Bob每次嚟都叫同一款麵，所以改咗佢嘅名，碗麵有6餸，蘿蔔、春卷、豬大腸、豬粉腸、紅腸、豬腩肉，每款都好入味」。

江湖大佬變廚房佬

節目另一環節「故事味緣」，解構餐廳背後連繫的故事。首集登場有私房菜主廚、人稱「鬍鬚佬」的林國興，他打理的小店有「三猛」，分別是用料猛、火候猛和背景猛。

鬍鬚佬本來是江湖大佬，金盆洗手後投身飲食業，他在節目中透露15歲在澳門一間酒店當學廚，誤入歧途後成為大佬，「結婚之後想屋企人安心，唔想自己每日凌晨先返屋企」。他的私房菜受識飲識食客人追捧，訂枱最快要一個月，3款招牌菜︰爵士湯、棟篤雞、冰鎮咕嚕肉，試過的人都讚不絕口。

餐廳每晚都有特別環節，食客最期待的一刻，就是鬍鬚佬煮完餸後，出來跟各人祝酒與合照，如歌星出場encore般受歡迎。

《美食新聞報道》TVB Plus（82台）

逢周四、五 晚9時30分播映