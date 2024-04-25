經理人女友執導新歌MV 魏浚笙邀得林明禎謝君豪加持

Jeffrey稱新歌看似講愛情，其實家人、朋友、兄弟姐妹也一樣，總有些人是每天在你身邊打轉，不懂珍惜，等到失去才後悔沒有對他們好一點。《傢俬》內容沉重，Jeffrey希望能夠演好這種淡然的憂傷，入錄音室前反覆思考如何投入情緒，一度感觸哽咽，希望感動自己，也讓大家看到他的另一面。他邀請合演電影《飯戲攻心2》的謝君豪和林明禎演出MV，經理人兼女友Evelyn首次擔任導演，合力送大禮賀Jeffrey生日。

Jeffrey與林明禎MV中演戀人，有甜蜜同居生活與激烈爭吵，後者獨自垂淚等情節。謝君豪演成熟版Jeffrey，神情落寞獨自吃飯，其間憶起與林明禎昔日溫馨時刻。Jeffrey稱為趕在生日出新歌，只有幾天時間準備，「好感動君豪哥與明禎爽快答應演出，二人情義相挺，交出好戲連場，最感謝大家願意相信首次擔任導演的Evelyn」。

娛樂組