經理人女友執導新歌MV 魏浚笙邀得林明禎謝君豪加持

【明報專訊】魏浚笙（Jeffrey）趁前日26歲生日推出今年首支派台歌《傢俬》，送生日禮物給自己。新歌以家俬比喻相戀多年的愛侶，因時光流逝而遺忘初心，轟烈愛情變索然無味，直至失去，才發現回頭太難，後悔不懂珍惜眼前人。
Jeffrey稱新歌看似講愛情，其實家人、朋友、兄弟姐妹也一樣，總有些人是每天在你身邊打轉，不懂珍惜，等到失去才後悔沒有對他們好一點。《傢俬》內容沉重，Jeffrey希望能夠演好這種淡然的憂傷，入錄音室前反覆思考如何投入情緒，一度感觸哽咽，希望感動自己，也讓大家看到他的另一面。他邀請合演電影《飯戲攻心2》的謝君豪和林明禎演出MV，經理人兼女友Evelyn首次擔任導演，合力送大禮賀Jeffrey生日。
Jeffrey與林明禎MV中演戀人，有甜蜜同居生活與激烈爭吵，後者獨自垂淚等情節。謝君豪演成熟版Jeffrey，神情落寞獨自吃飯，其間憶起與林明禎昔日溫馨時刻。Jeffrey稱為趕在生日出新歌，只有幾天時間準備，「好感動君豪哥與明禎爽快答應演出，二人情義相挺，交出好戲連場，最感謝大家願意相信首次擔任導演的Evelyn」。
娛樂組
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