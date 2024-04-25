黎諾懿怕新節目影響夫妻感情 陳自瑤得着：懂面對12歲女步反叛期

記者：林蘊兒

攝影：劉永銳

黎諾懿、陳自瑤與賴慰玲出席《香港婚後事》記者會，羅天宇因工作在身缺席，現場播出精華片段，4人跟嘉賓單立文與太太胡蓓蔚、羅子溢、吳若希、姚子羚、龔慈恩和李丞責等一起討論對愛情和婚姻的看法。節目今晚首播，黎諾懿、陳自瑤與賴慰玲分享拍攝難忘事。

飲酒放鬆 暢所欲言

黎諾懿自爆拍節目有酒精飲品提供，無限添飲，大家在放鬆沒有戒備情况下暢所欲言，從而加深彼此了解。賴慰玲說：「我講到自己對家人和婚姻的看法，抒發感受時因太感動喊了兩次。最深刻是吳若希出名御夫有術 ，原來他們私下好甜蜜，自有一套相處方法。」

陳自瑤談到很欣賞單立文與太太獨特相處方式，夫妻喜歡互窒互罵，非常清楚對方底線，又大讚單立文好man。她稱主持《香港婚後事》有得着，憶起育有一子一女的龔慈恩分享身為家長如何面對子女的反叛期，令育有12歲女兒的陳自瑤獲益不少。

賴慰玲更珍惜丈夫

黎諾懿覺得玄學家李丞責平日講風水甚少談婚姻，跟對方傾偈包含人生道理。他笑稱拍完節目，擔心與太太婚姻狀况變差，「因為太太要求高，知我平日經常亂說話，當看到節目中其他人講感受，會指摘我不夠浪漫，乘機捉我錯處。10年婚姻，多謝她不停鞭策，使我成長，否則我仍然是垃圾」。

賴慰玲覺得相反，拍完節目更掛念和珍惜丈夫，即被黎諾懿取笑她準備好追多個。黎諾懿又稱陳自瑤「最唔戀愛腦」，賴慰玲則「最唔識搞浪漫」。

盼《婚後事》齊腳再合作

黎諾懿、陳自瑤和賴慰玲提到節目中向緋聞多多的羅天宇大逼供，當事人說「有些是假」，答案留待大家意會。不過3人異口同聲讚羅天宇是暖男，細心又專一，大受異性歡迎。

賴慰玲表示不介意與羅天宇同房，對他很信任，「羅天宇平日害羞內斂，很少提感情事，節目後對他的想法有更多了解，難得大家一齊分享內心世界」。他們希望之後再聯同羅子溢及王敏奕，6人齊腳再拍節目或劇集，黎諾懿搞笑提議可以拍足20集「婚後事之羅天宇篇」，以對方為藍本，取笑羅天宇多緋聞女友。

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