80歲葉振棠預告紅館騷封咪 夏韶聲自爆籌備告別個唱

邀譚詠麟劉德華任嘉賓

葉振棠過去10年與葉麗儀一起申請8次紅館開騷同告失敗，相信今次獲批跟個唱主題有關，歌單由1970年代英文歌唱到歷年流行曲，昔日樂隊The New Topnotes隊友陳潔靈會參演重聚外，亦廣發英雄帖，邀請之前推出慈善唱片合唱的12名歌手譚詠麟、劉德華、葉麗儀等任嘉賓，「保證令觀眾滿足，盡興而歸。（有冇機會再加場？）要睇觀眾反應同問老闆」。

葉振棠稱決定封咪沒有不捨，「唱歌對我人生好重要，唱了幾十年，今年已80歲，年紀再大怕不夠體力開個唱，我本身眼力不好，用不到提詞機，靠自己記幾十首歌詞，壓力很大，希望不會發台瘟」。將來歌癮起怎算？葉振棠說：「我日日在家練歌，唱多一點，為慈善或對社會有意義的活動，可以唱首玩一下。」

記者：鍾一虹