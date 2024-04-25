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娛樂

80歲葉振棠預告紅館騷封咪 夏韶聲自爆籌備告別個唱

【明報專訊】葉振棠6月23日假紅館舉行《葉振棠80告別樂壇演唱會》，人生首次踏紅館開個唱，他昨日在記者會表示已恨了很久，終於圓夢，亦是最後一次，到時會在台上正式封咪。葉振棠預演封咪儀式，好友夏韶聲撐場，透露會擔任葉振棠個唱嘉賓，難得一起夾band。夏韶聲自爆亦正籌備告別個唱，「葉振棠好體面地在紅館跟大家告別，我都是，但轉玩其他東西，其實2017年已想不唱，直至最近申請紅館檔期被爆出來，是明年的事」。葉振棠唱很多武俠劇主題曲，個唱監製楊紹鴻稱安排龐景峰與武指梁博恩武打表演，龐景峰笑說：「到時上台跟棠哥對打。」葉振棠搞笑回應：「我想不告別也不可了。」

邀譚詠麟劉德華任嘉賓

葉振棠過去10年與葉麗儀一起申請8次紅館開騷同告失敗，相信今次獲批跟個唱主題有關，歌單由1970年代英文歌唱到歷年流行曲，昔日樂隊The New Topnotes隊友陳潔靈會參演重聚外，亦廣發英雄帖，邀請之前推出慈善唱片合唱的12名歌手譚詠麟、劉德華、葉麗儀等任嘉賓，「保證令觀眾滿足，盡興而歸。（有冇機會再加場？）要睇觀眾反應同問老闆」。

葉振棠稱決定封咪沒有不捨，「唱歌對我人生好重要，唱了幾十年，今年已80歲，年紀再大怕不夠體力開個唱，我本身眼力不好，用不到提詞機，靠自己記幾十首歌詞，壓力很大，希望不會發台瘟」。將來歌癮起怎算？葉振棠說：「我日日在家練歌，唱多一點，為慈善或對社會有意義的活動，可以唱首玩一下。」

記者：鍾一虹

相關字詞﹕夏韶聲 葉振棠（棠哥）

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