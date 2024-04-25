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娛樂

張家輝狂讚老婆關詠荷靚 周勵淇澄清冇懷第二胎

【明報專訊】張家輝、周勵淇和唐文龍前晚出席電影《超意神探》首映，對於新片在內地變網大上映，張家輝直認不介意，認為演員的崗位是做演員的事，不是負責決策，其他問題與他冇關，「我一直都冇刻意不做網大，網大都是演戲啫，就算電影、電視劇和舞台劇等，都是表演工作，只要遇到令我很心動的劇本或班底，不排除再演網大」。

自誇靚仔 老婆靚冇壓力

張家輝戲中角色記憶力異於常人，自詡拍戲記憶力也很好，以前在無綫拍古裝劇，一口氣背兩頁紙對白完全冇問題，但現實生活處理私人事卻冇記性。問私人事是否交老婆關詠荷處理？他說：「又唔係，佢會問番我，大家記到就記，記唔到就算。」

對於老婆再拍廣告獲網民大讚「凍齡」，張家輝即賣口乖，「老婆不嬲都係正，在家望住她都有話正，還跟她講老有老靚，即係後生時又靚、年紀大了又靚、將來老咗都係咁靚。唔係𧨾佢，佢真係成日呈現到佢係一個好靚嘅人，唔見我成日收埋佢喺屋企咩？」問老婆咁靚可有壓力？他笑說：「我本身都係靚仔，點會有壓力，唔係未見過番禺溝廣州呢啲混血兒呀。」

周勵淇去年曾傳懷第二胎，張家輝笑她已生了，周勵淇澄清：「見到冇啦，真係冇，其實一個小朋友都幾好，暫時不會生，湊一個已經好辛苦，全部嘢都係我搞，基本上冇晒工作時間。兒子將升讀K2，時間好啲我就可以出來做嘢，成日對住個仔我都好辛苦，可能個仔都係咁諗，想我快啲返工。」

記者：林祖傑

相關字詞﹕超意神探 唐文龍 周勵淇 張家輝

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