《死侍與狼人》驚現蟻俠奇異博士 賴恩雷諾士借《魔雪奇緣》嘲諷Marvel總裁專制

繼《爆機自由仁》及《超時空亞當計劃》後，加拿大導演桑里維（Shawn Levy）再跟同鄉賴恩雷諾士合作《死侍與狼人》，2月趁美式足球超級碗決賽當日，迪士尼首次發放先導預告片，粉絲反應熱烈，YouTube上架首24小時已錄得3.65億次點擊，打破《蜘蛛俠：不戰無歸》在2021年創下最高紀錄；本月初在美國拉斯維加斯舉行的影視博覽CinemaCon，迪士尼播放9分鐘精華片段，令新片矚目度再次急升。

愛瑪歌連扮反派

在全球粉絲引頸以待下，《死侍與狼人》正式預告前晚曝光，延續先導短片的內容，講述死侍跟女友雲妮莎（莫蓮娜芭卡琳飾）、變種人巨鋼及雪緒等一起慶祝生日期間，遭時間變異管理局（簡稱TVA）特工帶走，請他解決時間線上發生重大事故，逗得他大樂並自稱「Marvel救世主」。然後鏡頭一轉，死侍找上狼人，二人吵吵鬧鬧，過程粗口橫飛，最後狼人穿著動畫《變種特攻 '97》的黃色戰衣，跟死侍一起跳進奇異博士的咒語光環，估計是到另一重宇宙解決危機。其中一幕借用樂壇天后麥當娜（Madonna）的經典金曲《Like a Prayer》作背景音樂，藉以對應「Marvel救世主」的惡笑話，頗有心思。

在長約兩分半鐘的預告片中，信息含量相當大，包括《王冠》金球獎視后愛瑪歌連（Emma Corrin）飾演X教授的邪惡雙胞胎妹妹卡珊德拉首次登場，擁有超強念力的她，隨手一揮便把狼人玩弄於股掌之間。根據漫畫原著，卡珊德拉曾經屠殺大量變種人，並跟Marvel電影宇宙（MCU）第6階段的重頭戲、2027年上映《復仇者聯盟：秘密戰爭》（Avengers: Secret Wars）有極大關聯，因此估計角色將在日後再次出場。

死侍狗獲讚可愛

早前有傳《死侍與狼人》將會出現類似《蜘蛛俠：不戰無歸》的經典「三代同堂」場面，除了賴恩雷諾士外，「死侍狗」率先在預告登場，牠跟死侍表現親暱，粉絲大讚可愛，傳聞「超人」亨利卡維（Henry Cavill）扮演另一版本死侍則繼續保持神秘。早前宣布珍妮花嘉納（Jennifer Garner）亦會加盟，再次扮演《夜魔俠》和《黑天使》角色Elektra，同樣未見蹤影。

片中出現巨型蟻俠屍體，扮演此角色的保羅路德（Paul Rudd）會否客串亮相？另外，死侍二人跳進咒語光環，究竟由班尼狄甘柏貝治（Benedict Cumberbatch）飾演奇異博士抑或拍檔阿王（王漢斌飾）施展出來？暫時仍是個謎。片尾出現死侍跟室友愛兒對話，這位失明婆婆一向有吸食可卡因的惡習，死侍慌忙制止：「奇雲費格講過不准提及毒品。」無論她改稱的士高塵、單板滑雪、神經白女等別名，都被死侍阻止，最後愛兒引用迪士尼動畫《魔雪奇緣》經典對白：「你想堆雪人嗎？」他即搶答：「想，但我不能！」藉以回應Marvel總裁的諸多限制，惹來粉絲爆笑。