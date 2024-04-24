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娛樂

老婆相伴追夢壓力大 34歲香胤宅視郭富城奮鬥目標

【明報專訊】香胤宅（Lyman）小時候已喜歡跳舞，曾是美國《芝加哥》音樂劇全國巡迴演出成員之一，可惜未有機會任主要角色，最終參加《全民造星V》，輾轉又回到香港這個起點，奪冠後將擔正演出舞蹈劇場《Unspoken》，但他認為這不能稱追夢成功，只是開始，偶像郭富城的演藝成就才是他的目標。

用成績證明老婆沒嘥時間

Lyman將舉行共12場《Unspoken》舞蹈劇場，到時又跳又唱。他指表演前每天訓練14小時，有信心體力上應付得到，唯一令他失落是期間不能回家食住家飯，「老婆沒開口投訴，知道這個騷對我來講很重要，但我聽到她的心聲，想我做好啲，做完快啲返屋企食飯」。他稱老婆Zoe選擇來港定居陪伴追夢，對他而言是動力亦是壓力，「好開心老婆多年來都陪我實現夢想，壓力是我好想畀成績她看，證明她沒有嘥過時間，用成績當禮物回報給她」。

Lyman回港參賽前在美國任拉丁舞及交際舞老師，稱教跳舞絕對掙到錢，還很舒服，但還是想跟老婆一起追夢，便決定放棄一切瞓身一博，回港參加比賽，「真的好好彩，獲好多人支持，來港由零開始，我覺得犧牲是必須的，如果你想改變就要犧牲」。

美國教跳舞生活無憂

34歲的Lyman稱還希望嘗試演戲及唱歌，給自己10年時間限期，望達到在娛樂圈站穩陣腳、掙到錢的目標，雖然也自覺遲了起步，但認為能在這歲數追夢，亦覺得好幸福，「遲就遲，我也不會理，起碼有做過，就算我做多30年都是64歲，看周潤發、成龍、甄子丹、梁朝偉及劉德華這些前輩仍未退休」。

佩服郭富城堅持追夢

Lyman表示眾多前輩中，最欣賞是偶像郭富城，他說：「郭富城現在還可以在演唱會除衫騷肌，身材仲好過我，好有型，我很欣賞他，十分勤力，我細細個看他跳Generation X的動作，現在他還很有活力，我無可能因為遲起步而放棄。」最令他佩服是郭富城對追夢的堅持，他說：「初初很多人都不鍾意他唱歌，但他不理會，堅持！過了這麼多年，沒有人再講過不喜歡他唱歌，我十分欣賞他這分堅持，不要因別人說你不好便放棄，最緊要覺得自己好就得。」

記者：林祖傑

化妝：Joanna Leung

髮型：Alson Chau@Chic PRIVATE i

相關字詞﹕香胤宅（Lyman）

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