說服媽咪搵專人理財 容祖兒：想佢享受人生

孝順女容祖兒一向將金錢交給媽咪打理，透露近幾年才跟媽咪去銀行了解投資學問，「媽咪投資很勁，她覺得自己一手一腳做投資比較好，但我的概念是時間很緊要，找人理財可以慳時間陪家人，所以要花時間說服她，不想她辛苦，想她享受人生和湊孫樂趣」。 她大讚媽咪精明，樓市跌時採取敵不動、我不動態度，又笑言都吸收到媽咪一點投資經驗，加上自己都有少少觸覺，令家財得以保值，「投資有輸贏，但不會輸得慘烈，媽咪說我掙錢能力100分，所以趁自己仲有能力，都要繼續努力，掙錢照顧媽咪」。

「榮幸青霞姐姐知我乜水」

容祖兒表示本身危機感重，故日常生活慳家，壓力大時，情緒會變緊張，好欣賞老友蔡卓妍（阿Sa）處事的輕鬆態度。提到早前參加俞琤生日會，她表示主人家建議嘉賓捐錢做賀禮，很開心跟友好共襄善舉及度過愉快晚上，最難得初遇大美人林青霞，「青霞姐姐保養得很好，全身白色打扮好Cool，連經理人Mani（霍汶希）都衝上前索合照，好榮幸青霞姐姐知我乜水，讚我唱歌好聽，又讚阿Sa演戲好」。

記者：鍾一虹