明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

娛樂

說服媽咪搵專人理財 容祖兒：想佢享受人生

【明報專訊】容祖兒首次擔任「銀行產品大使」，昨日到中環出席活動。她表示自小理財概念不強，覺得銀行戶口多幾個零就放心和踏實，直至人大了，才確認照顧媽咪及實現夢想才是人生目標，「我跟阿嬌（鍾欣潼）初入行時，覺得大家得個做字，慢慢長大就知道理財概念不可缺，否則就真的得個做字」。

孝順女容祖兒一向將金錢交給媽咪打理，透露近幾年才跟媽咪去銀行了解投資學問，「媽咪投資很勁，她覺得自己一手一腳做投資比較好，但我的概念是時間很緊要，找人理財可以慳時間陪家人，所以要花時間說服她，不想她辛苦，想她享受人生和湊孫樂趣」。 她大讚媽咪精明，樓市跌時採取敵不動、我不動態度，又笑言都吸收到媽咪一點投資經驗，加上自己都有少少觸覺，令家財得以保值，「投資有輸贏，但不會輸得慘烈，媽咪說我掙錢能力100分，所以趁自己仲有能力，都要繼續努力，掙錢照顧媽咪」。

「榮幸青霞姐姐知我乜水」

容祖兒表示本身危機感重，故日常生活慳家，壓力大時，情緒會變緊張，好欣賞老友蔡卓妍（阿Sa）處事的輕鬆態度。提到早前參加俞琤生日會，她表示主人家建議嘉賓捐錢做賀禮，很開心跟友好共襄善舉及度過愉快晚上，最難得初遇大美人林青霞，「青霞姐姐保養得很好，全身白色打扮好Cool，連經理人Mani（霍汶希）都衝上前索合照，好榮幸青霞姐姐知我乜水，讚我唱歌好聽，又讚阿Sa演戲好」。

記者：鍾一虹

相關字詞﹕容祖兒

上 / 下一篇新聞