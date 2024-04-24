姜濤多謝3000姜糖冒黃雨賀壽 盼留下種子 勉下一代追夢

記者：林祖傑

攝影：鍾偉茵

姜濤後援會昨日在主題公園包場預祝偶像生日，以海洋及浪濤概念打造，公園內設有多個姜濤造型打卡點、攤位遊戲、一日限定應援Cafe、個唱服飾及相片展等。黃色暴雨警告下，姜糖齊集拍片高呼為姜濤遮風擋雨。重點節目是壽星姜濤現身切蛋糕儀式。活動開始時停雨，姜濤於下午3時50分由花姐陪同現身，姜糖即尖叫歡迎，姜濤獲安排跟「海洋王子」造型的生日蛋糕齊齊升上舞台，隨即與姜糖打招呼說：「大家好！好彩天晴喎！多謝上天，好緊張，同平時出騷及活動感覺好唔同，好多謝在場3000個和未能入場的姜糖。」

「望慢慢學習變更成熟」

被問到有什麼特別說話跟姜糖講？姜濤笑指在前來路上有想過講什麼，但好似很長氣，不知要講幾耐，「好多謝每一個支持自己的fans，覺得過去兩年對自己來講好唔同，經歷了很多，實在很不容易，有高潮低潮，甚至之前有懷疑過下一個生日會，還有大家響度嗎？真的很多謝，大家還繼續響度支持，真的很不容易，相信我現在還有很多地方做得不足夠，可以做好啲，好多時都覺得好對唔住大家，永遠和身邊朋友講，鍾意姜濤不是值得驕傲的事，回看17歲時剛參加比賽，原來已經有fans，現在25歲覺得自己年紀大，對我來講在出道短短幾年，學識了人生好多事情，希望慢慢學習變得更加成熟，亦會提醒自己要保持出道時的初心，這是在心裏不停去拉扯的過程，希望將來我老了，還可以在大家心中留下一個種子，大家可以話畀身邊人聽，有一個人曾經成功過，這個人叫姜濤，雖然是個不完美的人，只是個不斷去追尋夢想的人，希望大家身邊所有的下一代都可以能夠追尋自己的夢想，其實還有很多嘢講，真係諗唔起，我會加油！會努力話畀一啲暫時對我還有負面睇法的人聽，讓他們慢慢知道我會努力做得更加好。」

隨後姜濤切蛋糕、許願及與姜糖大合照，還特別清唱新歌《好得太過份》答謝姜糖，但表明怕忘記歌詞，獲全場姜糖打拍子支持，最終仍難逃忘詞，要姜糖幫手合唱，他唱完說：「真係唔記得歌詞！」尾聲再與姜糖玩環迴自拍，逗留20分鐘便離開，臨走時送飛吻道謝。

開直播談粉絲衝突事件

姜濤前晚突然在社交平台開直播，提及早前在機場姜糖與神徒（Anson Lo粉絲暱稱）的爭位衝突，稱很心痛粉絲，「無人希望支持自己嘅人受到委屈及受傷，唔想支持自己嘅同時受到任何傷害，因我覺得身為Artist最大責任，要帶到歡樂畀所有支持者，我喺呢行學習緊嘅，亦希望我可以做到嘅嘢。」他稱無論發生什麼事，粉絲都應該將自身安全放在第一位，他跟Anson Lo落機前已知衝突事件，感到無助和沮喪，他們有商量要點做，結果是無結果。

與Anson Lo是好朋友

姜濤為事件道歉，稱曾與Anson Lo想過是否有地方做得不夠好，才令事情發生，「如果有做得唔好嘅地方，同大家講抱歉，可能有更加好方式處理啩，但我無頭緒可以做啲乜，唯一可以做嘅，透過直播話畀大家聽，無論支持我哋定係個人，要有好身體、好心情先令你哋生活更愉快」。姜濤稱將25歲，有能力消化好多事情，叫姜糖不用擔心，亦表明現時與Anson Lo是好朋友，「我同Anson Lo因為呢啲事情唔開心過，有畀呢啲事影響，但由《造星》到現在，各自經歷好多嘢，我哋一開始係好單純嘅後生仔，出道五六年，經歷咁多嘢，我哋有互相唔理解過，但後來都知道大家因緊張我哋、惜我哋先有呢啲事發生，所以好好彩係好好嘅朋友，亦因為我哋係好朋友，先更加難過，唔知點做」。

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