泰劇《不曾遺忘的暮色》香港見面會 補祝Sea生日

談到工作近况，Jimmy指新劇《Ploy's Yearbook》角色跟自己相似，Sea稱母親看完Jimmy新劇後，擔心失去「好女婿」，因Jimmy角色吸引異性。另一方面，Sea正在拍攝新劇《The Trainee》，認為角色具挑戰性。

會上Jimmy與Sea實現粉絲心願，包括兩人深情對望20秒，又唱出《不曾遺忘的暮色》主題曲《Last Twilight》的廣東話版，更重演該劇經典場面，例如Sea餵Jimmy吃朱古力餅乾，但前者餵完忍不住偷食，場面搞笑。

由於本月13日是Sea的25歲生辰，大會送上蛋糕為他補祝，Sea坦言沒想過有慶生環節，為此感到驚喜。活動尾聲，兩人走到台下跟粉絲近距離接觸。

記者：蘇珮欣