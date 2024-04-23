泰劇《不曾遺忘的暮色》香港見面會 補祝Sea生日

【明報專訊】泰劇《不曾遺忘的暮色》男主角Jimmy及Sea前日在旺角麥花臣場館舉行粉絲見面會，二人合唱《Flirting Syndrome》為活動揭開序幕，並即場學講廣東話冧粉絲，例如Jimmy說「我好掛住你哋」，Sea更講「我愛你」，令粉絲瘋狂尖叫。Sea表示廣東話不難學，Jimmy更自爆兒時學過中文，可惜早已忘記，又指媽媽識講潮州話，大讚廣東話音韻很好聽，希望粉絲多多指教。
談到工作近况，Jimmy指新劇《Ploy's Yearbook》角色跟自己相似，Sea稱母親看完Jimmy新劇後，擔心失去「好女婿」，因Jimmy角色吸引異性。另一方面，Sea正在拍攝新劇《The Trainee》，認為角色具挑戰性。
會上Jimmy與Sea實現粉絲心願，包括兩人深情對望20秒，又唱出《不曾遺忘的暮色》主題曲《Last Twilight》的廣東話版，更重演該劇經典場面，例如Sea餵Jimmy吃朱古力餅乾，但前者餵完忍不住偷食，場面搞笑。
由於本月13日是Sea的25歲生辰，大會送上蛋糕為他補祝，Sea坦言沒想過有慶生環節，為此感到驚喜。活動尾聲，兩人走到台下跟粉絲近距離接觸。
記者：蘇珮欣
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