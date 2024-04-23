雪兒入選搖滾名人堂：我絕不會出席

雖然後者曾經擔任主音的重金屬樂隊Black Sabbath，早在2006年已經入選搖滾名人堂，他離隊後再以個人身分上榜，可見他在搖滾界地位非凡。登「堂」儀式將於10月19日在俄亥俄州舉行。

諷刺的是，現年77歲的雪兒去年底接受清談節目《The Kelly Clarkson Show》訪問，已揚言拒絕加入搖滾名人堂，「就算他們給我幾百萬美元，我都不會出席，而且絕不改變心意」。據外媒報道，出道超過25年的歌手或組合便有資格入選搖滾名人堂，1960年代跟前夫Sonny Bono合組Sonny & Cher的雪兒，早在1991年已合此資格，然而過去30多年來，她一直遭受大會冷待，從未獲得提名，難怪她意難平。