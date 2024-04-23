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娛樂

雪兒入選搖滾名人堂：我絕不會出席

【明報專訊】美國搖滾名人堂2月公布今年入選最後15強名單，結果樂壇天后瑪麗嘉兒（Mariah Carey）、已故愛爾蘭女歌手Sinead O'Connor及英國搖滾樂隊Oasis等最終落選，昨日官方宣布只有8位歌手及組合成功登「堂」，包括歌影視三棲天后雪兒（Cher）、搖滾老將Ozzy Osbourne及饒舌女歌手Mary J. Blige等，其中雪兒及Ozzy更是首度提名，

雖然後者曾經擔任主音的重金屬樂隊Black Sabbath，早在2006年已經入選搖滾名人堂，他離隊後再以個人身分上榜，可見他在搖滾界地位非凡。登「堂」儀式將於10月19日在俄亥俄州舉行。

諷刺的是，現年77歲的雪兒去年底接受清談節目《The Kelly Clarkson Show》訪問，已揚言拒絕加入搖滾名人堂，「就算他們給我幾百萬美元，我都不會出席，而且絕不改變心意」。據外媒報道，出道超過25年的歌手或組合便有資格入選搖滾名人堂，1960年代跟前夫Sonny Bono合組Sonny & Cher的雪兒，早在1991年已合此資格，然而過去30多年來，她一直遭受大會冷待，從未獲得提名，難怪她意難平。

相關字詞﹕瑪麗嘉兒（Mariah Carey） Sinead O'Connor Ozzy Osbourne 雪兒 搖滾名人堂

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