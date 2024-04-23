《淚之女王》收視再升 《愛的迫降》並列冠軍 金秀賢爆喊悼「亡妻」演技獲讚

文：蘇珮欣

《淚之女王》上月首播收視只有5.8%，令不少人「跌眼鏡」，幸好愈播愈升，前晚播出第14集更以21.6%刷新開播以來最高紀錄，追平《愛的迫降》第16集結局收視，由於《淚》劇本周將會播出最後兩集，有望改寫《愛》劇紀錄，取而代之成為tvN史上最高收視作品。《淚》劇亦成為同時段收視冠軍，力壓《代理公司》李寶英主演JTBC劇集《Hide》第10集的4.5%，以及MBN古裝劇《世子消失了》第4集的2.5%。香港觀眾可在影視串流平台Netflix收看《淚》劇，《世》劇則在「黃Viu」上架。

《淚之女王》今集講到金智媛得悉接受腦部手術後，將會失去所有記憶，她不想忘記家人和丈夫金秀賢的愛，於是拒做手術，就算後者費盡唇舌也未能說服她。其後金秀賢接獲通知，得知女王集團會長情婦李美淑派人駕車撞死金智媛，他大受打擊，哭成淚人，金智媛剛好看到這一幕，明白自己離世，丈夫定必傷心，終答應做手術。然而一直迷戀金智媛的朴成焄，嫁禍金秀賢成為兇殺案疑犯，並趁後者被捕，竟向金智媛訛稱是其男友。

網民狠批劇情狗血

劇集播出之後，不少網民批評情節老套過時，金智媛患絕症已夠「狗血」，其後加入失憶、車禍、爭產及誣衊等橋段，第15集預告更出現金秀賢穿著囚衣的畫面，網民認為若非「雙金」當主角，收視根本不可能超過20%，直指編劇朴智恩應負上最大責任。

提起《淚之女王》，韓媒昨日引述tvN相關人士透露，雖然新劇收視屢創新高，電視台卻沒計劃請台前幕後出國旅行慶功，就連煞科宴亦已於2月舉行。有見及此，電視台改口稱現正安排本周末再搞慶功宴，至於旅行則待劇集播完再作商議。