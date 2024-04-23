《愛．回家》掀離巢潮 滕麗名林淑敏稱有新人加盟冇影響

證「細佬」鄭世豪約滿

鄭世豪昨日未現身活動，劇中「家姐」林淑敏透露以她所知對方跟無綫約滿，「唔捨得，我覺得大家的關係可以一直維持，是一生一世，他唱歌好叻，出面有很多工作機會，跳出舒適圈也不是一件壞事」。

滕麗名談到「細妹」蘇韻姿「離家」，她說：「有和她食生日飯，咁多年當然會不捨得，不過她跳出舒適圈，我們都會繼續聯絡，她沒有問我們意見，決定了才講給我們聽。」

與蘇韻姿同是加拿大來港工作的古佩玲表示，平時會約蘇韻姿放狗，沒有談工作，只談思鄉病，強調在「熊家」只是租客，不會進駐原屬蘇韻姿的房間。《愛．回家》雖出現離巢潮，林淑敏、滕麗名和古佩玲表示有很多新人加盟，沒有影響。

「CPU」譚坤倫宣布離巢

除熊心如和細龍生「離家」，演威龍集團IT部員工的「CPU」譚坤倫前日也宣布離巢。參加《功夫新星》入行的他效力無綫13年，在社交平台表示考慮了3年才決定，逐一向曾提攜他的幕後道謝，又向劇中跟他發展感情線的Gigi（羅雪妍飾）道歉，笑言對方要再發掘另一腹肌男了。

記者：林祖傑