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娛樂

避疫閉關養聲 相隔8年重臨紅館開騷 蔡琴：健康比金錢更加重要

【明報專訊】蔡琴將於5月25日至26日在紅館舉行兩場《好新琴香港站演唱會》。相隔8年再來港開騷，蔡琴表示因疫情3年，去年才正式復工，雖然損失很多掙錢機會，但自己跟團隊的健康比金錢更加重要。她透露疫情期間曾因鼻水和胃酸倒流睇醫生，發現聲帶有少少出血，幸好發現得早，可趁「閉關」期間好好休養，醫生亦教了她一些聲帶護理方去，不過，她也曾確診新冠病毒，幸好休息了兩星期便痊癒，無損聲線。

飲梨汁戒吃辣護聲

問到護聲方法？蔡琴說：「平時最好少說話，但辦不到。我會飲梨汁及戒吃辣，每次飲梨汁開聲，唱歌特別雄亮，這方法是蘇芮教我，但不是每個人都合適。」她除聲帶保養得好，多年來身形亦保養得宜，原來是奉行「168」飲食方式，每晚9時後便不進食，每天做sit up。護膚方面，開工才化妝，她說：「15年沒好好休息，趁疫情停工這段時間，看了很多紀錄片，我對戰爭片特別有興趣。」

問到今次演唱會有什麼歌曲非唱不可？蔡琴表示一定會唱《被遺忘的時光》，更自爆初時不知這首歌那麼紅，「有次在北京舉行演唱會，這首歌放在中間，還以為大家不熟這首歌，但一開口唱『是誰』兩個字，全場就爆炸，好激動，不可以再唱下去。但我仍不知是什麼一回事，當時不明白為何這樣子，之後才知道因為《無間道》令這首歌爆紅，我返回台灣後，一口氣將3集《無間道》看完」。

難忘歌迷搶簽名海報

談到《被遺忘的時光》成為Hi Fi發燒友的至愛，甚至將她的黑膠唱片炒高價，她說：「我不知道，黑膠唱片沒為我賺過什麼錢。（沒版稅？）當年的歌曲都是賣斷的，所以炒到有多高也不關我事。我一直是別人的『搖錢樹』，但不會為此生氣。」她透露有次獲邀出席發燒碟活動，全場歌迷爭着搶其簽名海報，她笑說：「海報那麼醜，他們都搶。」問到演唱會嘉賓？蔡琴說：「我不能請嘉賓，會被罵，曾試過邀請童安格擔任嘉賓，被觀眾說我逃唱了兩首歌，自此以後都不敢再請嘉賓。」

記者：柯美

相關字詞﹕蔡琴『好新琴』香港站演唱會 蔡琴

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