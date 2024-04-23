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娛樂

炎明熹黑膠碟賣斷市 歌迷出價9000求割愛

【明報專訊】炎明熹（Gigi）早前完成3場個人演唱會，稍作休息，上周六連趕兩場活動。她出席其後援會舉辦的捐血及義賣日活動，收益扣除成本全數捐贈APF愛培自閉症基金，為基層自閉症兒童提供ABA治療及家庭支援服務。Gigi本打算參加捐血，還說自己不怕痛，但閱讀捐血守則時，才發覺近期服用過中藥不能捐血，她扁嘴自嘲「好失敗」。

無緣捐血自嘲「好失敗」

活動前一晚，Gigi在社交平台開直播分享演唱會點滴，笑言開心時刻是可以飲汽水，父母與妹妹翌日返內地，她陪家人飲茶才送他們離開，又回應粉絲提議她busking，原來Gigi於13、14歲時試過兩次在尖沙嘴碼頭busking，當時好緊張，未試過很多人圍住聽她唱歌，現在也想嘗試在海旁busking，但未知何時能實行。

周六Gigi還出席宣傳黑膠唱片活動，她推出首張實體唱片，是限量發行的7吋黑膠唱片，有歌迷表示在唱片店外排隊，排第3也買不到Gigi的黑膠碟，有人在網上出價9000元，希望有人割愛轉讓。Gigi得知有歌迷凌晨4時已在唱片舖外排隊，稱感動到「起雞皮」，同時感謝大家支持，因為是限量發行，她只有一隻，若沒有貨，便要將自己手上的黑膠碟送給家人。

娛樂組

相關字詞﹕黑膠唱片 炎明熹（Gigi）

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