炎明熹黑膠碟賣斷市 歌迷出價9000求割愛

無緣捐血自嘲「好失敗」

活動前一晚，Gigi在社交平台開直播分享演唱會點滴，笑言開心時刻是可以飲汽水，父母與妹妹翌日返內地，她陪家人飲茶才送他們離開，又回應粉絲提議她busking，原來Gigi於13、14歲時試過兩次在尖沙嘴碼頭busking，當時好緊張，未試過很多人圍住聽她唱歌，現在也想嘗試在海旁busking，但未知何時能實行。

周六Gigi還出席宣傳黑膠唱片活動，她推出首張實體唱片，是限量發行的7吋黑膠唱片，有歌迷表示在唱片店外排隊，排第3也買不到Gigi的黑膠碟，有人在網上出價9000元，希望有人割愛轉讓。Gigi得知有歌迷凌晨4時已在唱片舖外排隊，稱感動到「起雞皮」，同時感謝大家支持，因為是限量發行，她只有一隻，若沒有貨，便要將自己手上的黑膠碟送給家人。

娛樂組