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娛樂

《打天下2》萬斯敏斥教友落井下石惹熱議 AK自爆與Tiger真打無留力

【明報專訊】ViuTV新劇《打天下2》上周一首播，外界有很大迴響成網上熱話，連4年前播出的《打天下》也被網民翻煲。《打天下2》以新形式拍攝，每集完畢後，有劇中角色數分鐘獨白，上周五的「彩蛋」是女主角莊惠的母親（萬斯敏飾）訴說在教會向其他教友分享時，卻被他們落井下石，片段引起網民熱議，有指監製兼編劇歐錦棠敢拍出對偽善的教徒控訴，反應之大令歐錦棠也感驚訝。

記者：林蘊兒

攝影：劉永銳

《打天下2》劇情講述莊惠的父親證實患癌症，萬斯敏飾演的莊母在獨白中說感受，提到返教會跟教友分享，說出丈夫患癌症，獲兩個姊妹「安慰」，一個說她丈夫患病，是上帝給她的試煉，考驗信心；另一個說這是上帝藉這件事，懲罰她丈夫身上的罪。莊母痛斥這是落井下石，不相信她的上帝是這樣的。有網民讚這獨白寫實、有共鳴，亦有提到歐錦棠與太太萬斯敏也是基督徒，「無比勇氣，仲真係夠膽拍出嚟！」

歐錦棠：是真實控訴

昨日歐錦棠回覆《明報》稱，知道很多人在網上分享這段獨白，包括有宗教團體的社交網轉載並加以討論。他稱拍《打天下2》是新嘗試，以這種獨白方式讓觀眾對每個角色加深認識，或說出背後的故事。對網民讚他「敢」拍？他稱「未經他人苦，莫勸他人善」，這是真實控訴，相信不少人也遇過，他認為這種「護教」是不需要，基督的愛是陪伴與關護。他稱討論是好事，有人會有共鳴，獲安慰亦是提醒反省。

《打天下2》中江生（AK）承接上輯角色，跟歐錦棠的師徒情，以及談善言之間的感情發展。新加入另一MIRROR成員邱傲然（Tiger），劇中兩人處處對着幹，充滿火花，為觀眾帶來驚喜。AK說：「劇中我們不和，有好多對手戲，最深刻一幕講述我們起爭執，要以武力解決，那場對打戲大家都投入角色中，施展渾身解數，為求逼真全力以赴地真打，沒有遷就留力，做到盡量小心就能避免受傷。」該場戲拍足一個通宵，打到身水身汗、筋疲力盡，兼且滿身輕微撞瘀在所難免，希望觀眾看到整個劇組的心血和辛苦的付出。

AK：打到筋疲力盡

AK稱無論是劇中角色關志浩或現實中的他，同樣經歷了4年歲月和疫情所帶來的變化，身形線條及動作身手都要操得更弗，心態也有轉變，「拍第一季時，是我加入公司後第一套主演劇集，對很多事未了解，也很稚嫩。當拍過綜藝、電影等累積經驗後，拍第二季對一切事已熟悉，加上整個班底已非首次合作，所以拍攝時較得心應手。雖然自覺入行5年已成熟了，不過演技仍要學習，有很多進步空間」。

Tiger：有得做不會揀擇

Tiger雖然新加入，但演繹高難度動作輕易上手，姿勢又夠靚，連歐錦棠也大讚天分極高。Tiger說：「劇中要接受MMA訓練，完全是由零開始，多得歐錦棠與武指教導，獲益良多。也可能因我有功夫底和跳舞底有關，畢竟記動作及記舞步大同小異。」他稱對唱歌、跳舞、打功夫甚至做導演，瓣瓣都有興趣，認為只要有得做就不會揀擇。

對於首輯有不錯收視及口碑，AK表示新一季未有構成壓力，「能否創收視成績也沒所謂，大家看得開心就可以，最緊要觀眾明白故事背後的信息。我覺得做好演員本分就得，歐錦棠要演又是監製、編劇，更是投資方，壓力應該最大。經過了兩次合作，大家已熟落，他對我演內心戲和動作戲的要求較高，有多些指令要去做，不過他用循循善誘方法，目的只想為我好」。

Tiger亦感謝歐錦棠的熱心教導，很多時都會親身示範，例如做踢腳動作，改善他們姿勢。Tiger同樣對收視沒有壓力，稱過程中拍得開心及投入已足夠。

髮型：HairCulture

化妝：Annie G. Chan

相關字詞﹕萬斯敏 邱傲然（Tiger） 歐錦棠 江𤒹生（AK） 打天下2

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