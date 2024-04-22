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娛樂

《淚之女王》收視稱冠 金智媛絕症有救恐失憶

【明報專訊】《來自星星的你》金秀賢與《我的出走日記》金智媛合演韓國有線頻道tvN劇集《淚之女王》，前晚播出第13集，收視輕微回落0.6個百分點至20.1%，但依然是同時段冠軍。MBC《搜查班長1958》由《模範的士》李帝勳主演，前晚第2集收視跌2.3個百分點至7.8%，緊隨《淚》劇之後。《代理公司》李寶英主演JTBC《Hide》，前晚第9集收視報4.1%，跌0.6個百分點。MBN古裝劇《世子消失了》，由EXO隊長Suho擔正，第3集收視上逾升倍，由1.1%升至2.6%，成為開播新高。SBS《7人的復活》第8集下跌1個百分點至2.3%，除了是開播新低，也在同時段劇集墊底。香港觀眾可分別在影視串流平台Netflix及Disney+收看《淚》《搜》兩劇，《7人的復活》及《世子消失了》則在「黃Viu」上架。

《淚之女王》前晚一集講金智媛祖父金甲洙離世後，金智媛一家返回豪宅，卻找不到藏在密室的巨額現鈔，金甲洙情婦李美淑已搶先一步拿走。金秀賢接獲德國名醫通知，金智媛的絕症有救，腦部可施手術，但會失去所有記憶。金秀賢為免金智媛拒做手術，隱瞞後果是失憶一事。二人在新居度過甜蜜二人世界，金智媛又戴上金秀賢送贈的鑽戒。金秀賢偷偷預錄影片，給將失憶的金智媛看，場面傷感。

相關字詞﹕金智媛 金秀賢 淚之女王

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