《淚之女王》收視稱冠 金智媛絕症有救恐失憶

【明報專訊】《來自星星的你》金秀賢與《我的出走日記》金智媛合演韓國有線頻道tvN劇集《淚之女王》，前晚播出第13集，收視輕微回落0.6個百分點至20.1%，但依然是同時段冠軍。MBC《搜查班長1958》由《模範的士》李帝勳主演，前晚第2集收視跌2.3個百分點至7.8%，緊隨《淚》劇之後。《代理公司》李寶英主演JTBC《Hide》，前晚第9集收視報4.1%，跌0.6個百分點。MBN古裝劇《世子消失了》，由EXO隊長Suho擔正，第3集收視上逾升倍，由1.1%升至2.6%，成為開播新高。SBS《7人的復活》第8集下跌1個百分點至2.3%，除了是開播新低，也在同時段劇集墊底。香港觀眾可分別在影視串流平台Netflix及Disney+收看《淚》《搜》兩劇，《7人的復活》及《世子消失了》則在「黃Viu」上架。