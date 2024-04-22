明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

娛樂

【娛樂場】《香港婚後事》論盡愛情婚姻 「女神收割機」羅天宇遭拍檔逼供

【明報專訊】無綫劇集《婚後事》早前播出掀起熱話，不少網民對劇中探討婚姻、愛情、家庭、不忠及出軌等問題產生共鳴，主角陳自瑤、羅子溢、賴慰玲、黎諾懿、王敏奕與羅天宇演技備受讚賞，人氣急升，被看好在頒獎典禮獲獎。

有見《婚後事》帶出熱度和討論點，無綫隨即開拍全新綜藝節目《香港婚後事》，由劇中4主角陳自瑤、賴慰玲、黎諾懿及羅天宇任主持。為增加新鮮感，一班主持相約Glamping，以半talk show半真人騷形式帶出不同的愛情及婚姻議題，小至婚前戀事、婚後夫妻意見不合、冷戰，大至精神及肉體出軌、離婚等，全面真情討論。

陳自瑤露營初體驗

節目邀得性格、年齡層及身分各有不同的嘉賓參與討論，包括羅子溢、連詩雅、張振朗、朱敏瀚、單立文、胡蓓蔚、吳若希、龔慈恩、姚子羚和李丞責等，擴大每個議題討論時的角度和多元性。

陳自瑤和羅天宇一嘗「露營初體驗」，二人甫抵達拍攝現場表現雀躍，四出探視不同型號的Glamping房，陳自瑤童心大發，瞓身玩滾牀。賴慰玲見到全玻璃打造的房間時，即擔心私隱問題，遭陳自瑤一句「有窗簾㗎嘛」KO。賴慰玲看到玻璃屋中的浴缸時，第一時間想起黎諾懿，大家笑作一團。

羅天宇淪「人肉箭靶」

4主持拍劇期間變熟稔，無論閒談或訪談均百無禁忌、一針見血。其中羅天宇慘淪「人肉箭靶」，無論主持或嘉賓均忍不住「啄」住他。黎諾懿提到羅天宇有「女神收割機」封號，隨即連串逼供，追問戲假情真次數，以及與另一半Glamping會否分牀瞓等？羅天宇每次均害羞至面紅兼口吃，還出現「尷尬呆」，被指是節目的「喜感擔當」。

黎諾懿互窒無避忌

黎諾懿被問為何對羅天宇如此殘忍？他笑言：「都係熟先至問得咁到肉，學羅子溢話齋，我哋平時拍劇都係咁樣窒嚟窒去，笑吓大家啲新聞，無論真定假都好，我哋都會攞嚟玩，大家都不會介意。」對於成為「眾人玩具」，羅天宇自言玩吓無所謂，「反而最在意是大家會不會因為咁樣，覺得我冇努力工作。」他已入行15年，節目中承諾之後會繼續努力做好每個角色，「希望可以透過我的努力，令大家記得多些我的工作」。

《香港婚後事》翡翠台播映

4月25日起逢周四、五晚10時30分

相關字詞﹕香港婚後事 娛樂場

上 / 下一篇新聞