神徒姜糖衝突升級 肉赤粉絲受傷 盧瀚霆伙姜濤尋求解決方法

記者：林祖傑

盧瀚霆（Anson Lo）昨日受訪回應「神徒」與「姜糖」機場爭位掀罵戰及有肢體碰撞不快事件，他說：「其實我最擔心大家安全問題，每次接機、活動或在任何地方，都不想大家有碰撞，好似今次接機事件，我落機前知道這件事，知道有人受傷，都擔心有幾多人傷，受傷程度去到邊？其實大家來支持我，都是為了開心，如果最後搞到身體受傷，我諗這件事已經違背了大家一開始為什麼支持我。」

自責引起事端 強調安全第一

Anson Lo直認知道有「神徒」受傷很肉赤，又自責：「好似自己製造了一些不好的事情出來，所以覺得安全最緊要。（好難避免？）我諗冇人控制到，安全問題不止是我的粉絲，所有人的粉絲的安全都好緊要，任何一個藝人或任何一個MIRROR粉絲安全都好緊要。」

Anson Lo強調這麼擔心都是惜粉絲，表示公司目前正在了解事件，與姜濤有就今次件事傾過，二人都希望可以有解決方法，不想任何人受傷，「我們努力的目標是希望帶歡樂給粉絲，想粉絲見到我們都是開開心心」。

半隊MIRROR賀造型師結婚

Anson Lo前日落機後，回家稍作休息，晚上與隊友姜濤、呂爵安、柳應廷（Jer）、李駿傑（Jeremy）、邱士縉（Stanley）和經理人花姐（黃慧君）參加造型師好友Rachel的婚宴，Stanley攜女友李炘頤（Alina）出席，他們與新人合照。

Jeremy與Jer分別上台獻唱《小幸運》與《你的名字我的姓氏》。Jeremy唱完後，現場大叫安歌，他搞笑叫花姐上台唱歌。

起哄叫花姐上台唱歌

6子帶頭起哄嗌「花姐」名字，Jer提議她唱《鳳閣恩仇未了情》，然後和隊友唱葉麗儀金曲《上海灘》歌詞「浪奔浪流」，場面搞笑。

Alina身形飄孕味惹熱議

姜濤在社交網上載照片，讚新娘子最美，Stanley視一對新人為「哥哥」及「姐姐」，「祝你們幸福美滿，白頭到老」。不少網民將焦點放在Alina身形上，稱她穿著黑色吊帶鬆身裙飄孕味惹熱議，有留言：「嚇死，見到Alina條裙，心諗……係……」其他網民和應：「好似，仲要似7至8個月」、「不過應該唔係嘅，幻覺嚟嘅！」「可能真係有好事呢！」