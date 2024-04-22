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娛樂

向陳凱琳取生仔經 朱千雪樂見朋友估腹中性別

【明報專訊】準媽咪朱千雪為眼科中心任代言人，昨日挺巨肚與育有3子的陳凱琳為中心開幕禮剪綵。懷孕9個月的朱千雪表示出席多一個公開活動後便專心待產，未決定何時放產假。她臨盆在即行動尚算自如，心情輕鬆，希望自然分娩。丈夫在外地工作，稍後回港，昨日她駕車到場沒有問題，身邊很多人好緊張和惜她。陳凱琳分享很多實用資訊和生B心得，教朱千雪產前產後注意事項。

陳凱琳堅決封肚

朱千雪已知胎兒性別，仍未公布，表示未知會否辦baby shower，要看家人朋友有沒有空，笑稱好多朋友不停追問，用個人眼光和經驗估她佗仔定女，好享受看大家不停猜測，開心又得意。她稱為容易照顧，暫時先要一個小朋友，稍後才決定會否追B。她笑言有很多問題問3子之母陳凱琳，稱大眾都說生B後更辛苦，陳凱琳稱懷孕過程不算辛苦，BB出世後照顧和教育才是開始，又望住朱千雪說：「我只生過仔，冇生過女，唔識憑樣子或肚形狀判斷她佗仔或女。」朱千雪被陳凱琳祝福生仔時未有表情反應，被祝福生女則點頭微笑，答案有待揭曉。

陳凱琳笑言曾聽傳聞，摸舞獅不同部位，便可如願生仔或女，由於她決定封肚，避開沒有特別去摸。笑她避開丈夫鄭嘉穎最好，陳凱琳甜笑說好困難，自言在家常被3子欺負，霸佔了很多時間，每日很忙碌，3個夠晒數，不打算再追。

朱千雪曾有1200度深近視，早年接受激光矯視手術，擔心遺傳給下一代，日後盡量不讓小朋友接觸電子產品。陳凱琳同樣有近視，平日禁止兒子玩手機iPad，只准間中看電視，暫時視力正常。她提到日前因黐眼睫毛時膠水入眼引致發炎，慶幸滴眼藥水後已沒大礙。

記者：林蘊兒

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