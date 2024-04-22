非洲探訪見聞震撼眼球 RubberBand樹叢小便遇「猛獸」

6號淚崩被學生取笑

阿偉稱情况比10年前探訪非洲津巴布韋的貧民住泥屋更艱苦，「當時我真的覺得將隨身所有物品、除埋底褲送畀班貧民都OK，但只是一時三刻力量，最重要做一個信差，將信息帶回港傳播開去，希望集合群眾持續力量幫他們，RubberBand決定5月底舉行展覽和音樂會」。

6號表示10年前跟結他手阿正（馮庭正）在非洲探訪時流下男兒淚，以為累積經歷變堅強，沒想到今次跟非洲學生交流，又再失守「決堤」，「10年前睇完非洲世界，作了一首《We are one》，沒想到10年後能唱這首歌給非洲的朋友聽，諗到與隊友經歷，以及自己的宏願和使命，擊中了淚點，我拿自己來講笑，班學生說見到個大男人在面前喊，覺得好搞笑」。

膽怯阿偉消毒藥物傍身

阿偉表示出發前已接種多支疫苗防瘧疾，自認為人膽怯，帶備不少消毒藥物傍身，但仍遇到挑戰，「非洲很多沙漠地方沒有建公路，坐車幾小時很顛簸，擔心暈車浪會嘔，又被猛烈太陽曬傷了頭皮」。

泥鯭稱當地找廁所很困難，人有三急只能夠在樹叢或用空水樽解決。阿偉大爆6號在樹叢小解，聽到陰沉叫聲，以為遇到猛獸，最後發現只是駱駝，「聽講當地會有獵豹出現，若遇到我實拔足而走。這件事令我有些領悟，世界所有人都一樣，有不同強項和脆弱時候，我去到野外都試過好淆底，覺得自己好廢」。

記者：鍾一虹

場地提供：HandsOn Hong Kong