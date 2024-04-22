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娛樂

化身羽毛球手驚喜現身巴黎 59歲張曼玉孖名將林丹出戰慈善賽

【明報專訊】59歲影后張曼玉淡出幕前多年，鮮有公開露面，近年她曾一度高調開抖音帳號，但上載數短片後，逾半年未有再更新。日前張曼玉突然現身法國巴黎，跟羽毛球名將「超級丹」林丹出席「巴黎100中法羽毛球慈善盛典」，兩人迎戰法國羽毛球手Alex Lanier及Raphael Sachetat。久未露面的張曼玉穿著運動裝，化淡妝及束起頭髮，上場活力充沛展現極佳狀態，網民大讚她氣質依舊，保養得宜。

娛樂組

張曼玉出道逾40年，在影壇屢獲影后殊榮，不過她多年未有參與幕前演出，曾表示過去在電影中嘗試過各種角色，現時未有劇本打動她，選擇繼續享受生活。

張曼玉前年曾在港出席品牌活動，化身DJ表現high爆打碟；同年11月開設抖音帳號，上載多段短片，引起熱話。去年9月她以製作人身分為護膚品牌演繹全新廣告，亦有在網上分享，不過過去逾半年未有再更新，繼續回歸神隱生活。

林丹貼合照感謝參賽

今年是中法建交60周年，巴黎奧運揭幕進入倒數階段。兩奪奧運冠軍的中國羽毛球星將林丹與「大馬羽球一哥」李宗偉等球手最近發起「巴黎100中法羽毛球慈善盛典」，上周五（19日）舉行「中法明星表演賽」，身為中法羽毛球大使的張曼玉驚喜現身，同場還有法國女星茱麗葉庇洛仙（Juliette Binoche）。

林丹在社交網上載照片，留言感謝她們：「感謝中法藝術家代表張曼玉女士及Juliette Binoche（茱麗葉庇洛仙）女士，作為中法羽毛球大使對本次中法羽毛球慈善盛典的支持。」

張狀態甚佳 被封「曼神」

表演賽由中國隊對戰法國隊，林丹與張曼玉迎戰法國羽毛球手Alex Lanier及Raphael Sachetat，最終法國隊以局數2比1險勝。穿著長袖運動衫的張曼玉身形纖瘦，化淡妝及束起頭髮，皮膚白皙，狀態甚佳。她拿着球拍在場上展露開心笑容，表現興奮，風采依然。

很多網民見到張曼玉出現感驚喜，不少留言讚她保養得宜，雖然今年9月「登六」（60歲），但充滿女神氣質。有留言稱她「曼神」，「好久不見的曼神，帶着自然老去的真實，和隨心所欲的自由，屬於氣質大於美貌的那種。」「張曼玉的臉，給人一種真實自信的鬆弛感，真歲月不敗美人！」「氣質女神，活出自己，59歲，狀態真好。」「活力滿滿的Maggie！」「曼神一直是運動達人啊！」「曼神難得現身一回」。

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