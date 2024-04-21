【開箱】《血滴姬》 少女變殭屍 綁匪淪羔羊

收厚酬綁架 大宅困獸鬥

《血滴姬》講述6名歹徒奉命綁架少女Abigail，只要把她帶到偏遠大宅，並確保其安全，24小時後便每人可獲700萬美元厚酬。6人分別是紐約市前警察Frank、出身富裕的女黑客Sammy、反社會人格司機Dean、海軍陸戰隊狙擊手Rickles、加拿大黑幫打手Peter，以及前軍醫Joey。接頭人Lambert警告他們不能公開私人資料，但順利綁架Abigail抵達大宅後，恐怖事件開始發生；其中Dean最先遭殃，Frank覺不妥，於是質問Abigail到底其父是誰，得悉原來是聞風喪膽的犯罪帝國頭目Kristof Lazar，Rickles企圖離開，但大宅的保安系統啓動，所有人被困。Frank着Peter動手解決Abigail，但Joey阻止，當他們爭吵不休，Abigail已變身恐怖的吸血殭屍，衆人爭相逃難，並商討應該如何對付這名小女孩。到底最後誰可逃出生天，自然是此片最大懸念。

把《血滴姬》跟《人工殺姬》歸為同類，因主角都是小女孩；後者講述女主角突然要照顧變成孤兒的姨甥女Cady，於是把親自研發的人工智能人偶M3GAN給Cady當玩伴，怎料M3GAN逐漸失控，更變成殺人機器，古怪舞步成為觀衆熱話。《血滴姬》講述Abigail習芭蕾，面對獵物同樣會先起舞，還姿態優雅，之後才大開殺戒。《血》片佈局是困獸鬥，Abigail逐個目標剷除，結局留了伏筆，要開續集不難；但片中瑕疵不少，譬如被殭屍咬後多久才變異，好像隨編劇喜歡。片中爆血放題，加上殭屍見光後的人體大爆炸，全是爽片元素，節奏亦明快。

《血滴姬》由麥貝天尼利奧賓（Matt Bettinelli-Olpin）及泰萊基烈（Tyler Gillett）聯合執導，兩人拍過《爆血新婚夜》和《奪命狂呼6》，對於恐怖片類型可說經驗豐富。另外，《狂舞紐約》墨西哥女星瑪麗莎巴里拉（Melissa Barrera）、《唐頓莊園》丹史提芬（Dan Stevens）、《毒癮女孩》安格斯裘特（Angus Cloud）、《天間叛徒》奇雲杜蘭特（Kevin Durand）、《蟻俠與黃蜂女：量子狂熱》嘉芙蓮紐頓（Kathryn Newton）和《一千零一》韋卡烈（Will Catlett）分別扮演Joey、Frank、Dean、Peter、Sammy與Rickles等6名綁匪，Netflix電影《瑪蒂達音樂劇》的童星主角艾莉莎韋亞（Alisha Weir）則飾演Abigail。《絕命律師》艾普斯圖演牽頭人Lambert，只是客串，才出了兩三場戲。

拍攝多阻滯 罷工兼演員猝逝

此片拍攝期間的波折不少，去年6月底開鏡，未幾演員公會宣布罷工，停工多月，復工及拍竣已是去年12月中；其間扮演Dean的安格斯裘特於7月底猝逝，據報他生前已完成所有戲分，事實上安格斯的角色中段之前已喪命。另外，扮演Joey的瑪麗莎巴里拉片中佔戲甚重，她原是《奪命狂呼7》女主角，去年11月在社交平台發表支持巴勒斯坦言論，隨即遭《奪》片「炒魷」，幸《血滴姬》她能順利完成。此片成本約2800萬美元，要收回成本應該沒太大難度。

上映日期：4月18日