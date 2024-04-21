Taylor Swift新碟首日2億點擊破Spotify紀錄 《暴雨驕陽》雙星客串演主打歌MV

有傳Taylor Swift新碟《TTPD》前日凌晨上架前，翻版已在網上流傳，不少樂迷先聽為快，卻毋阻它在音樂串流平台Spotify的受歡迎程度，推出首日已突破2億點擊大關，不單刷新史上最高紀錄，並跟其舊作《Midnights》和《1989（Taylor's Version）》一同躋身Spotify單日最高點擊三甲位置。新碟亦帶挈Taylor成為該平台單日最高點擊歌手，舊紀錄保持者正是她去年10月發行的《1989（Taylor's Version）》。

隨着《TTPD》面市，首支主打歌《Fortnight》的MV亦曝光，繼續由Taylor Swift自導自演，由於新碟名字跟曾獲頒奧斯卡最佳原創劇本、已故男星羅賓威廉斯（Robin Williams）主演《暴雨驕陽》（Dead Poets Society）相似，於是想到邀請《暴》片演員伊頓漢基（Ethan Hawke）及佐斯查理斯（Josh Charles）客串，事後她透過社交媒體Instagram（Ig）表示：「能夠跟世上最有型的男星合作，我到現在仍打從心底裏笑出來（當Tortured Poets遇上Dead Poets的演員）。」

Taylor Swift與合唱歌手Post Malone在《Fortnight》MV飾演過氣情侶，根據歌詞透露，二人拍拖短短14日便分手，難怪有樂迷化身柯南，猜測此歌內容跟Taylor Swift去年有過短暫情緣的The 1975樂隊主音Matty Healy有關。至於事實果真如此？據報男方一直保持沉默，美媒轉向他的親友打探，亦問不出所以來。

Taylor Swift與現任男友兼堪薩斯城酋長隊球員查維斯卻斯（Travis Kelce）愛得高調，早前經常到球場為男友打氣，因此結識不少隊友和家屬，在愛屋及烏下，當然要送上新碟作禮物，Mecole Hardman Jr.的女友Chariah Gordon昨日透過社交媒體Ig留言「多謝和恭喜你，為你感到自豪」；就連今屆超級碗決賽跟堪薩斯酋長爭奪冠軍的三藩市49人球員Kyle Juszczyk亦受惠，其妻Kristin Juszczyk收到Taylor Swift送贈的唱片、宣傳外套和手鐲後，亦在Ig道謝：「今個周末、今個月，甚至今年我都知道要穿著什麼和聽什麼音樂了，多謝你。」

婉拒Met Gala邀請

身為樂壇天后，Taylor Swift自2008年開始獲邀出席美國時裝界盛事Met Gala，今年跟查維斯拍拖後人氣更旺，坊間傳言他倆有望結伴亮相5月6日舉行的最新一屆Met Gala，但據娛樂網站TMZ報道，二人已婉拒邀請，原因是跟《Eras Tour》巡迴演唱會巴黎站撞期。