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娛樂

【娛樂場】歐錦棠幕後花絮力谷《打天下2》

【明報專訊】歐錦棠身兼監製、編劇及主演的《打天下》2020年4月於ViuTV首播，近日播出續集《打天下2》，延續首輯角色，莊惠（談善言飾）、關志浩（江𤒹生飾）與師父馬剛正（歐錦棠飾）之外，還邀得日本空手道女神武田梨奈、「高踢天使」宮原華音加盟。

無悔補貼逾百萬元

劇情承接上季結局，莊惠代表香港出戰奧運受重創，回港變得一蹶不振……首星期劇情交代主要人物發展，不少觀眾感上輯《打天下》熱血、勵志、青春，《打天下2》則變得暗黑、壓抑，描述運動員的心態，遇困難與堅持的信念。

《打天下》是歐錦棠嘔心瀝血之作，身兼3職，由於上輯有口碑，原本籌拍電影版，最後計劃告吹，再邀他拍續集。因為疫情與演員受傷等各種波折，《打天下2》製作費嚴重超支逾百萬元 ，歐錦棠要填數，名副其實出錢出力，「因為中間發生好多意外，蝕咗好多錢，製作方面自己又想upgrade啲嘢，沒法子，因為我真係好想做一個好好嘅製作」。你搵自己笨？歐錦棠說：「唔係，只要真係愛呢一行，唔會後悔。」

為Tiger度身訂做角色

拍攝期間，歐錦棠就演員度期最心力交瘁，除上集主角MIRROR成員江𤒹生（AK）外，今輯隊友邱傲然（Tiger）加盟，「鏡仔」工作不斷，一向難度期。歐錦棠因上輯《打天下》跟AK成師徒，關係親密，笑說就算要撼頭埋牆，《打天下2》仍然要師徒檔上陣。

歐錦棠透露Tiger的角色則是對方主動爭取，當時劇本已準備好，「有日Tiger在街上遇到我，叫我師父，佢係我浸大電影學院的學生，我教佢演技，劇中『蠟筆』施瑋延都係我學生。Tiger主動話想參演，又自己向經理人花姐（黃慧君）要求，幾日後花姐跟我聯絡，答應放人，我就為Tiger度身訂做角色，佢有功夫底子，最欣賞佢對工作投入認真，沒有偶像包袱」。談善言拍《打天下2》時受重傷，左膝韌帶斷裂，歐錦棠最心痛，「在我眼中談善言就是莊惠，也是我心目中最好的」。

感情線錯綜複雜

歐錦棠為令觀眾看《打天下2》時更投入，播映前於YouTube頻道《乜乜棠水舖》做導賞，劇集播映後又日日做製作特輯，講解幕後花絮，包括月沙織（武田梨奈飾）在山林踢大樹踢到樹搖晃是如何做到，還有他拍交通意外戲，如何拍攝被撞到飛起，以及提到某地區拍攝特別邪門等。

《打天下2》除連場激戰，男女感情戲亦有新進展。莊惠決定過新生活，跟馬剛正、關志浩等斷絕來往，職場上遇Darwin（駱振偉飾），獲對方處處包容，二人感情增進不少。關志浩因英雄救美，令酒吧女侍應SaLing（郭奕芯飾）對他產生好感，主動親近。關志浩被父親所累要參加地下賭博拳賽，首次落場便遇上沙包天（Tiger飾），有積怨的兩人在擂台分高下……明天（22日）重頭戲是關志浩在非法拳賽擂台遇上對手Darwin，同場的莊惠見到關志浩震驚不已。莊惠勸關志浩不要再打非法拳賽，言語間傷及關志浩自尊，二人互相攻擊，關係破裂，無法挽回

《打天下2》ViuTV 99台 逢周一至五 晚9時30分

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