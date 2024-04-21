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娛樂

著名時裝設計師文麗賢病逝 鄧達智生日收噩耗百感交集

【明報專訊】著名時裝設計師及資深形象顧問文麗賢（Judy）近年患大腸癌，昨日中午傳來離世噩耗。時裝設計師鄧達智對好友去世感不捨，他與Judy相交數十載，是非常好的知己朋友，視對方為很好的人生導師。鄧達智昨日生日，回覆《明報》對好友離世不捨道：「生日前夕我設宴邀請好友出席，本來也邀請Judy，兩周前收到她的信息說：『身體狀况有異，精神轉差，可能來不到你的生日宴了。』」

Judy癌細胞擴散至肝臟

昨午突然收到Judy病逝消息，鄧達智形容心情百感交集，「我在電話群組看到消息即時呆一呆，沒想到好友就這樣走了。相信往後我的生辰日子，Judy肯定會在我的思維上跳出來。不過知道她從此再沒有痛苦，都是一種解脫」。

鄧達智透露兩年前得悉Judy患大腸癌，對方沒有透露詳細病情，只知有接受化療，其間身形變瘦、身體虛弱，出入需依賴拐杖。他說：「以為她病情受控，殊不知轉趨惡化，癌細胞擴散至肝臟。最近發現肝臟有好大腫瘤，Judy（17日）在醫院做了腫瘤切除手術，可是手術後一直昏迷沒醒。直至家人今（昨）午通知我，她已返回天家。」

Judy信奉天主教，在她彌留之際，有神父到醫院祈禱。鄧達智稱新年時請Judy到鄧氏祠堂吃盆菜宴，如今與好友訣別，盼回憶永留心中。

文麗賢曾任紐約著名時裝公司總設計師，1970年代創辦公司發展時裝設計事業，之後建立個人品牌JUDY MANN，成為知名時裝設計師。她獲多家大公司賞識，聘任為時裝顧問、市場推廣總監、時裝錄像帶總編輯、機構形象顧問及員工培訓等職務。

記者：林蘊兒

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