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娛樂

新片放映會分享戀愛觀 吳君如憂18歲愛女冇拖拍

【明報專訊】吳君如與張天賦（MC）主演電影《我談的那場戀愛》是第6屆「首部劇情電影計劃 」專業組的獲獎作品，繼上月香港國際電影節後，再獲邀參與第14屆北京國際電影節「光影浪潮．香港電影新動力」單元，並在內地首映。吳君如聯同監製陳慶嘉、秦小珍，以及導演何妙祺日前現身開幕禮紅地氈，前日先後出席在北京電影學院及首都電影院舉行的兩場放映會，門票一開賣即售罄。《我談的那場戀愛》圍繞吳君如與MC的網騙情緣，映後吳君如分享戀愛觀，自爆擔心18歲愛女陳是知的感情生活。

吳君如在《我談的那場戀愛》放映會後跟觀眾交流，有年輕觀眾讚劇情寫實，還請教吳君如，戀愛時是否應該完全把真實一面展現給對方？吳君如笑稱年輕人將愛情看得太複雜，更拿自己女兒做例子，「我覺得現在的年輕人好像所有東西都很壓抑，這部戲最重要是主角沒有看過對方卻動了真情，但你真的要約會過，有自己思想，覺得可以才交往下去。所以我都非常擔心，我女兒找不到另外一半，不停問她：『你有沒有喜歡的？』每一次我問她，她都是在聳聳肩說沒有。我覺得人需要戀愛，非常需要，最近我學了一句話，不要挖到底、不要想太多，你喜歡隔壁的女生，你就跟他說：『你好漂亮。』如果是我，聽到會開心很久」。導演何妙祺說到自己認為最好的愛情是不相見，吳君如對此有保留，覺得生活還是需要有個伴。

為角色出動私伙靚衫手袋

吳君如戲中飾演充滿時尚感的婦科醫生，監製秦小珍笑言感謝對方，電影成本有限，多得吳君如出動私伙靚衫加手袋，加強角色造型。吳君如聞言大笑說：「你好像講到我非常崇尚名牌，沒有沒有，其實我只是拿幾件衣服和包包出來，因為偶爾去買一個，偶爾又買一個，然後只買回家打算珍藏，都沒有用，想不到今次它們有用處。」吳君如捨得出動珍藏，有另一原因，讚電影美術和服裝設計，把戲中每個人物的心態都很清楚呈現出來。

睇中MC傻樣兼邋遢

客串的鄧麗欣和男主角MC的演出亦獲影迷讚賞，有不少觀眾是MC粉絲，專程購票捧場。他們問為何選中MC演騙徒？何妙祺說要先多謝吳君如，「是君如推薦張天賦，然後在演唱會看到他以前在香港街頭busking的照片，看到就覺得對了，因為他也是傻傻的、很邋遢那種，跟角色一樣，都不知道自己在做什麼的樣子」。加上角色有大量旁白，導演認為擁有一把靚聲的MC是主角的不二人選。

內地影迷反應意料之外

不少觀眾邀吳君如合照，導演和兩監製對內地影迷的反應相當驚喜，何妙祺說：「好開心，因為第一場在北京電影學院放映，一班同學都是未來的電影人，老師都話他們的學生之前睇戲都比較冷靜，看這部戲時會笑和拍掌，代表好好的讚美。」陳慶嘉承認一直好擔心，香港觀眾的笑點或戲中的港式浪漫，未必可以令內地觀眾有共鳴，現在他開始放心，原來內地觀眾都感受到。

娛樂組

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