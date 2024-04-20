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娛樂

【開箱】續談《寄生獸：灰色部隊》 全少妮菅田將暉有望合演第二季

【明報專訊】韓片《屍殺列車》延尚昊自編自導，李貞賢、具教煥及全少妮主演Netflix科幻驚慄劇《寄生獸：灰色部隊》大受歡迎，自4月5日上架至今，連續兩周登上非英語節目收視冠軍，觀眾普遍認同新劇視覺效果出色、全少妮表現稱職，日劇《勿說是推理》男星菅田將暉以片尾彩蛋形式現身，更成為網民熱話。

原著主角結尾亮相

今季結局講述寄生獸「牧師」計劃殺死市長，然後侵佔他的身體，展開統治人類的第一步，最終被另一寄生獸「海蒂」附體的變種人鄭秀仁（全少妮飾）悉穿陰謀，跟流氓薛強祐（具教煥飾）聯手擊斃，二人更獲專門獵殺寄生獸的「灰色部隊」組長崔俊京（李貞賢飾）招攬，為第二季劇情埋下伏線。另一方面，一名自稱是寄生獸專家的日本人登門拜訪俊京，此人正是原著主角泉新一（菅田將暉飾），當他跟俊京握手時，後者看着他的右手並露出驚訝神情，雖然鏡頭沒有交代，但看過漫畫的觀眾自能心神領會，泉新一是寄生獸「米奇」宿主，存活於他的右手掌，所以俊京見狀才有如此反應。

泉新一的出現也間接證明《寄生獸：灰色部隊》故事設定在漫畫同一世界觀內，而非獨立於原著之外。至於下季會否由延尚昊繼續執導，抑或轉交日本Netflix方面負責，官方暫時仍未公布，粉絲只能引頸以待。另外，由於漫畫中的泉新一是個17歲高中生，但從新劇角色的外貌和造型估計，大概可以推斷《寄生獸：灰色部隊》的時間軸應該發生在染谷將太主演的日本《寄生獸》電影版之後。

首季6集太短

全少妮接受韓媒訪問時稱，拍攝本劇期間，根本不知道菅田將暉參演一角，令她對二人有望在下季合作充滿期待。她又建議導演為男女主角增加愛情線，「如果秀仁與強祐成為一對，應該很有火花」。生於演藝家庭的全少妮，母親是1970年代女子組合Bunny Girls成員高再淑，妹妹全珠妮亦是獨立歌手，體內充滿表演DNA毋庸置疑。她在劇中飾演秀仁和寄生獸海蒂，等同一人分飾兩角，但她拿揑準繩，透過眼神和聲線轉換，觀眾輕易分出兩者異同，表現值得一讚。

《寄生獸：灰色部隊》出色的視覺特技亦幫助全少妮入戲，她在拍攝海蒂與寄生獸對戰的場面，根本不知效果如何，只知聽從動作指導吩咐，不斷「揈頭」以示攻擊對方，乍看血腥暴力，其實動作優美，明顯是從韓國傳統舞蹈「農樂舞」取得靈感。事實上，今季幾場動作戲都拍得緊張熱鬧，例如俊京在荒廢遊樂場圍捕秀仁與強祐、部隊押解秀仁期間遭大量寄生獸攔截和搶人，以及壓軸的風物節慶典大混戰等，畫面同樣充滿官能刺激。

新劇最為漫畫迷詬病的是，除了今季只得6集，故事無可避免地壓縮，只剩下單薄劇情和動作場面，就連原著探討人類與大自然共存的環保主題亦遭刪減，改為討論「人性」；話說秀仁與強祐在成長過程中，同樣遭受親人和同僚背叛，他們有權選擇以惡對惡，自我黑化然後大開殺戒，最終二人堅持善良，強祐以生命守護秀仁，後者則捨命保護俊京避過寄生獸偷襲，最後寄生獸「海蒂」透過秀仁口中說出重點：「我想學習秀仁，我想相信別人。」

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