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娛樂

《危險人物》30周年紀念放映會 獨缺布斯韋利士

【明報專訊】塔倫天奴（Quentin Tarantino）執導的黑色犯罪喜劇《危險人物》（Pulp Fiction）適逢今年上映30周年紀念，前日為TCM經典電影節揭開序幕，一衆主角包括《Marvel隊長2》森姆積遜（Samuel L. Jackson）、《油脂》尊特拉華特（John Travolta）、《落水狗》夏菲基圖（Harvey Keitel）、《妙不可言》艾力史杜斯（Eric Stoltz）及《標殺令》奧瑪花曼（Uma Thurman）等悉數現身；獨患有腦退化症的布斯韋利士（Bruce Willis）缺席，不過其現任妻子Emma及與前妻兼《人鬼情未了》狄美摩亞（Demi Moore）所生的女兒Tallulah代表出席，後者還戴了寫有父親名字的棒球帽，以示致敬。

《危險人物》故事分3組人物，包括黑幫大佬夫婦及其兩名殺手、夾帶私逃的拳擊手，以及即興打劫的情侶，各有主線又互相交集，敘事結構特別。該片成本約800萬美元，當年全球大收2.13億美元，除捧走康城影展最高榮譽金棕櫚獎，又獲奧斯卡7項提名，並贏得最佳原創劇本。《危》片有不少經典場面，包括奧瑪花曼和尊特拉華達參加跳舞比賽，前者的髮型化妝及打扮成為潮流之選外，亦令沉寂多時的尊特拉華特「鹹魚翻生」；《危》片不過是塔倫天奴第2部執導作品，卻已奠定了影壇地位。

相關字詞﹕布斯韋利士 塔倫天奴 危險人物

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