《危險人物》30周年紀念放映會 獨缺布斯韋利士

《危險人物》故事分3組人物，包括黑幫大佬夫婦及其兩名殺手、夾帶私逃的拳擊手，以及即興打劫的情侶，各有主線又互相交集，敘事結構特別。該片成本約800萬美元，當年全球大收2.13億美元，除捧走康城影展最高榮譽金棕櫚獎，又獲奧斯卡7項提名，並贏得最佳原創劇本。《危》片有不少經典場面，包括奧瑪花曼和尊特拉華達參加跳舞比賽，前者的髮型化妝及打扮成為潮流之選外，亦令沉寂多時的尊特拉華特「鹹魚翻生」；《危》片不過是塔倫天奴第2部執導作品，卻已奠定了影壇地位。