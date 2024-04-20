明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

娛樂

宇多田光首次亞洲巡唱 8月來港開騷

【明報專訊】日本樂壇天后宇多田光為慶祝出道25周年紀念，上周發行精選專輯《Science Fiction》之外，睽違6年再辦巡迴演唱會《Hikaru Utada Science Fiction Tour 2024》，更首次衝出日本，8月10及11日率先在台北小巨蛋開騷，主辦單位昨日公布抽籤結果，接近20萬人申請購票，中籤率約20分之一；至於香港站則在8月17及18日於亞洲國際博覽館Arena舉行，票價由680至1580港元不等，本月22至23日優先購票登記抽籤，25日公布抽籤結果，29日優先購票，並於5月8日早上10時起於快達票公開發售。

宇多田光1988年憑單曲《Automatic》出道，結果一炮而紅，翌年發行首張專輯《First Love》，日本勁賣767萬張，刷新當地史上最高銷量紀錄，至今無人能破。宇多田光出道25年，唱過無數經典如《Can You Keep A Secret?》、《Flavor Of Life》及《初戀》等，前年更憑Netflix日劇《First Love初戀》帶動金曲《First Love》再次爆紅，重登Oricon流行榜首，連她亦透過社交媒體表示驚訝，「沒想到我15歲時創作的歌曲，居然會在24年後重回排行榜」。

相關字詞﹕宇多田光

上 / 下一篇新聞