加推15首歌變雙專輯 Taylor Swift再影射舊愛緋聞男友

美國東岸時間19日零時(香港同日中午12時)Taylor Swift推出第11張錄音室新碟《The Tortured Poets Department》(TTPD),並在社交平台宣布此事;兩小時後,她再發帖,「這是凌晨兩點的驚喜:《TTPD》是一張秘密的雙大碟」。她稱過去兩年寫了很多「受折磨的詩歌」,想跟大家分享,因此《TTPD》有第2部分,名叫《The Anthology》,多了15首歌。

34歲Taylor Swift創作力旺盛,也愛從舊情找尋靈感,其前度如搖滾歌手John Mayer、《斷背山》男星積基倫荷(Jake Gyllenhaal)、《吸血新世紀》泰萊羅納(Taylor Lautner)等均「收錄」在不同歌曲。《TTPD》推出前已有消息指大碟很大機會與其前男友兼《比利林恩的中場戰事》英國男星祖艾雲(Joe Alwyn)有關。兩人2016年開始拍拖,約年多前分手;據報祖艾雲跟《日麗》保羅麥斯卡(Paul Mescal)和《雷普利》安德魯史葛(Andrew Scott)等分屬好友,有個WhatsApp群組名叫「The Tortured Man Club」,不少Swifties(粉絲暱稱)已猜測新碟名稱是影射這群組,認為新碟歌曲《So Long, London》及《I Can Do It With a Broken Heart》均與祖艾雲的舊情有關。

除了拍拖多年的祖艾雲,去年跟Taylor Swift有過短暫情緣的The 1975樂隊主音Matty Healy也無法「倖免」,Swifties認為《Down Bad》和《Fortnight》都可能跟他有關。Taylor亦不忘現任男友兼美式足球員查維斯卻斯(Travis Kelce),在《So High School》提到每次見到他的快樂。

除了新歡舊愛,與Taylor素有嫌隙的真人騷女星Kim Kardashian也成為歌曲內容,尤其《thanK you aIMee》一曲,全部小階字體,獨「KIM」3字母轉為大階,不少網民即時聯想到Kim Kardashian,尤其歌詞提到,「你的孩子回家唱歌,只有我倆知道跟你有關」,網民表示聯想到Kim的長女North West曾於TikTok上傳唱Taylor名曲《Shake It Off》的片段。

張靚穎讚好

另一方面,Taylor Swift在新碟中邀請了Post Malone及樂隊Florence + The Machine合作。據報Taylor的內地粉絲參加了新碟試聽派對,其中內地女歌手張靚穎對《TTPD》大為欣賞,在微博留言力推,「這張是我的菜啊」,加上心心表情符號之外,還轉發了新碟的連結。不過,Taylor Swift來年是否如前作《Midnights》般橫掃各大頒獎禮存在隱憂,其勁敵Beyonce上月底推出了大獲好評的新專輯《Cowboy Carter》,另一年輕天后Billie Eilish新專輯《Hit Me Hard and Soft》下月中面世,相信將有一番激鬥。