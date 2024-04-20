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娛樂

加推15首歌變雙專輯 Taylor Swift再影射舊愛緋聞男友

【明報專訊】美國樂壇天后Taylor Swift的《Eras Tour》巡迴演唱會不但在全球掀起搶票熱潮，今年2月舉行的格林美音樂頒獎禮，她破紀錄第四度贏得年度專輯，同時宣布今年4月19日推出第11張錄音室大碟《The Tortured Poets Department》，除驚喜加推15首歌外，向來從舊情中找尋創作靈感的她，疑繼續影射舊愛及緋聞男友外，跟她素有嫌隙的真人騷女星Kim Kardashian亦被迫「登場」。雖然Taylor沒到內地開騷，但女歌手張靚穎亦在微博力推其新專輯「這張是我的菜啊」，還加上心心表情符號。

美國東岸時間19日零時（香港同日中午12時）Taylor Swift推出第11張錄音室新碟《The Tortured Poets Department》（TTPD），並在社交平台宣布此事；兩小時後，她再發帖，「這是凌晨兩點的驚喜：《TTPD》是一張秘密的雙大碟」。她稱過去兩年寫了很多「受折磨的詩歌」，想跟大家分享，因此《TTPD》有第2部分，名叫《The Anthology》，多了15首歌。

34歲Taylor Swift創作力旺盛，也愛從舊情找尋靈感，其前度如搖滾歌手John Mayer、《斷背山》男星積基倫荷（Jake Gyllenhaal）、《吸血新世紀》泰萊羅納（Taylor Lautner）等均「收錄」在不同歌曲。《TTPD》推出前已有消息指大碟很大機會與其前男友兼《比利林恩的中場戰事》英國男星祖艾雲（Joe Alwyn）有關。兩人2016年開始拍拖，約年多前分手；據報祖艾雲跟《日麗》保羅麥斯卡（Paul Mescal）和《雷普利》安德魯史葛（Andrew Scott）等分屬好友，有個WhatsApp群組名叫「The Tortured Man Club」，不少Swifties（粉絲暱稱）已猜測新碟名稱是影射這群組，認為新碟歌曲《So Long, London》及《I Can Do It With a Broken Heart》均與祖艾雲的舊情有關。

除了拍拖多年的祖艾雲，去年跟Taylor Swift有過短暫情緣的The 1975樂隊主音Matty Healy也無法「倖免」，Swifties認為《Down Bad》和《Fortnight》都可能跟他有關。Taylor亦不忘現任男友兼美式足球員查維斯卻斯（Travis Kelce），在《So High School》提到每次見到他的快樂。

除了新歡舊愛，與Taylor素有嫌隙的真人騷女星Kim Kardashian也成為歌曲內容，尤其《thanK you aIMee》一曲，全部小階字體，獨「KIM」3字母轉為大階，不少網民即時聯想到Kim Kardashian，尤其歌詞提到，「你的孩子回家唱歌，只有我倆知道跟你有關」，網民表示聯想到Kim的長女North West曾於TikTok上傳唱Taylor名曲《Shake It Off》的片段。

張靚穎讚好

另一方面，Taylor Swift在新碟中邀請了Post Malone及樂隊Florence + The Machine合作。據報Taylor的內地粉絲參加了新碟試聽派對，其中內地女歌手張靚穎對《TTPD》大為欣賞，在微博留言力推，「這張是我的菜啊」，加上心心表情符號之外，還轉發了新碟的連結。不過，Taylor Swift來年是否如前作《Midnights》般橫掃各大頒獎禮存在隱憂，其勁敵Beyonce上月底推出了大獲好評的新專輯《Cowboy Carter》，另一年輕天后Billie Eilish新專輯《Hit Me Hard and Soft》下月中面世，相信將有一番激鬥。

相關字詞﹕美國樂壇天后Taylor Swift

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