明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

娛樂

【娛樂場】《一個人鐵道行》 阮偉倫向新疆進發 飽覽神州美景

【明報專訊】HOY TV全新旅遊節目《一個人鐵道行》由「星演藝人」阮偉倫（阿倫）主持，周永基監製，阿倫在節目帶背包從香港出發，一個人沿鐵路探索中國西部多個城市，一路向新疆進發，深入體驗遼闊大地的多元文化，踏上挑戰身心、震撼視覺的旅程。阿倫說：「細細個開始已經是一個好貪玩的人，會想去不同地方旅行，認識不同的人。我仲好鍾意坐電車，由頭坐到尾之外，會隨便揀個站落車，展開一個人的大冒險。我開始想，會不會有類似的旅行方式，無意中發現原來坐高鐵同火車就可以，沿着鐵路奔馳，在鍾意的城市落車，玩夠就去下一站。今次我一個人由香港尖沙嘴出發，沿着鐵道前行，坐65個小時列車，經過武漢、重慶、西安、銀川、中衛，去到新疆的烏魯木齊、吐魯番、喀什、阿勒泰、布爾津，最後抵達禾木，千多公里路程，開始土生土長的鐵道遊。」

踏武漢黃鶴樓 乘光谷空軌

節目已播出，阿倫到訪幾個新舊融合的城市，既有古蹟，又有最新潮的打卡景點。由西九龍做起點，阿倫坐高鐵踏上旅程，經過4小時車程，到達位於全國中心地帶的武漢。阿倫先到訪知名的黃鶴樓，感受在大量詩詞中出現過的風景，晚上再到長江乘坐觀光船，飽覽既有傳統氣息，又富現代美感的夜景。

阿倫到長江訪問冬游愛好者，見證一眾叔叔伯伯在10度氣溫暢泳。阿倫換上游泳褲，經過一輪熱身拉筋，最後一刻都是縮沙無落水，著番衫走人。之後到武漢最新潮的必到景點，就是2023年9月才開幕的全中國第一條「光谷空軌」，車廂的地板有大片玻璃，可以一邊行駛一邊欣賞武漢風景，好有特色。

重慶白象居挑戰送外賣

阿倫之後到達「魔都」重慶。重慶不少建築物依山而建，城市景觀錯綜複雜。阿倫去到著名「白象居」參觀，這幢樓因有超多出口，而且樓高24層只有樓梯，成為最熱門打卡點。阿倫主動搭訕外賣小哥，幫他在「白象居」這個迷宮送一單外賣到14樓，結果阿倫走了大半天，由12樓行上竟到了15樓，但15樓再落又到了13樓，最後挑戰失敗，始終要外賣小哥親自出馬。

「畫面夠靚 一切值得」

阿倫指當初知道要一個人主持《一個人鐵道行》，感覺是「有啲驚」，因為要長途跋涉前往新疆，而且自己主持經驗尚淺，最後拍攝歷時近40天，而且當時是冬天，曾經在沙漠感受零下30度，旅程充滿挑戰。不過阿倫又開心指節目「畫面夠晒靚，所以一切都值得」。阿倫大讚新疆的風景美得不可勝收，每一格都仿似電腦修圖，他希望觀眾睇節目時都感受到鐵道遊的獨有魅力，重拾一個人旅遊的憧憬。

《一個人鐵道行》

HOY TV 77台

逢星期一至五晚上8時30分播映

相關字詞﹕阮偉倫（阿倫） 一個人鐵道行

上 / 下一篇新聞