陳狄克設靈 外甥女佘詩曼送花牌致哀

靈堂中央掛「德範長存」橫匾，兩邊掛上輓聯「軍績戎情留千古，靜上仙山碧雲天」。陳狄克遺孀與女兒寫有「永懷心扉」的心形花牌放中央，兩人一早到靈堂打點，哭至滿眼通紅。

不少圈中人致送花牌悼念，包括周潤發夫婦、苗僑偉夫婦、鄭少秋、黃日華、劉江、白茵、蘇玉華、阮兆祥、關寶慧等。佘詩曼原來與陳狄克有親戚關係，她送的花牌以「外甥女」署名，寫上永遠懷念舅父。

楊明：常說笑為人樂觀

楊明、錢嘉樂、歐瑞偉及樊亦敏等到靈堂致祭。楊明下午5時許獨自抵達，逗留約30分鐘離開。他憶起當初加入無綫已認識陳狄克，印象中對方是經常說笑和樂觀的前輩，拍攝時會分享個人經歷。兩人最多對手戲的劇集是《收規華》，他對前輩突然離開感不捨，「記得夜晚收廠，大家會傾偈，提起往事經歷，陳狄克是很開心的人，上次見他在公司的化妝間，當時大家也有閒談一會。之前有聽聞他身體不適，但不清楚詳情，因他是報喜不報憂的人，沒透露病情嚴重。當他離世的消息在電話群組傳出後，我不太相信，希望他到了另一個地方繼續開開心心」。

錢嘉樂讚前輩敬業樂業

錢嘉樂代表香港動作特技演員公會前來拜祭，表示陳狄克是該會會員，亦是很好的前輩，「我們都是武師行業出身，流着同一樣血，一樣是百厭又好動的人。加入無綫做演員後，大家才有較多見面和合作機會，他是很敬業樂業的好演員前輩，收到他離開消息心情很沉重」。上次見陳狄克是半年前，當時好開心，沒察覺對方患病。

記者：林蘊兒