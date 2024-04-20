舞台劇《金池塘》重演 導演變男主角 馮祿德難擺脫鍾景輝影子 講對白都似

記者：林蘊兒

攝影：劉永銳

《金池塘》（On Golden Pond）是載譽百老滙的舞台劇，1980年代拍成同名電影，由亨利方達與嘉芙蓮協賓主演，亦獲獎無數。戲劇大師鍾景輝（King sir）在舞台上曾多次扮演「戴諾文」，馮祿德（祿叔）22年前擔任《金池塘》導演，當時已跟King sir合作。今次祿叔由導演轉為演員，沒刻意擺脫King sir的演繹方式，「本身依劇本做，所以很難反其道而行。以往看過King sir綵排及演出合共幾百小時，已潛移默化，所以我講對白的風格都近似他」。祿叔指導演余振球要求原汁原味，因此劇中對白比過往公演時較長，非常考驗演員記性。

祿叔認尖酸刻薄 本性演出

從祿叔的角度演繹劇中既頑固及自尊心極強的退休教授戴諾文，他希望跟電影不同，「電影中亨利方達將角色演得有種悲澀，成套戲調子較沉重。我和King sir將角色演繹成輕鬆又風趣幽默，愛尖酸刻薄地挖苦別人，令觀眾會心微笑，還領會劇中所提到人生中無可避免要面對生老病死。本身都是一個牙尖嘴利愛挖苦的人，角色真是我的本性演出！」祿叔指King sir提議他放膽去演，大家各有各做，不用擔心有比較。

不用說教方式教育下一代

劇中戴諾文面臨腦退化，其中一幕因恐懼跟妻子艾西相擁，令人印象深刻。祿叔慶幸現實中未出現此情况，「自問記性和語文能力都不差，記台詞依然好清楚。那場夫妻相擁悲從中來的戲，需要拋開現實的自己，靠想像力和導演的引導，盡量控制不能令自己流淚，否則收不到人工」。故事講述戴諾文與獨生女戴采絲之間欠缺溝通，後者帶同繼子比利跟父親見面，三代同堂如何打破隔閡，當中有輕鬆、有感人的情節。現實中，祿叔亦有個12歲孫兒，形容有隔代遺傳，孫兒像爺爺一樣牙尖嘴利，懂得辯駁鬥嘴，「到時孫仔會來欣賞，只擔心我有粗口對白會影響他，已盡量用『豈有此理』代替粗口。孫仔未必接收到劇中講親情倫理的信息，最驚他看到我台上扮暈會笑出來。因他看慣我扮死，常嘲笑爺爺演技差，一睇就知道不是真死！」

祿叔認為現今教育下一代難用說教方式，跟孫仔相處，會投其所好和潛移默化，「早幾年社會紛亂，我也擔心孫仔會否受影響。試過用溫柔的聲線跟他討論，他說『爺爺好煩』，我唯有請他吃東西，陪他探險，盡量不多講道理，找適當機會，不自覺地跟他傾兩句，就如對待伴侶盡量遷就」。祿叔盼孫仔有獨立思想，但同時大家互相尊重和包容。

區嘉雯拒抄襲 劉錫賢傳遞愛

區嘉雯演繹賢妻慈母角色，沒有難度，跟祿叔扮演夫婦近10次，彼此已有默契，演出駕輕就熟。她稱嘉芙蓮協賓、殷巧兒及李司棋先後演過此角色，自己沒參考她們的演繹方式，認為每個演員應用自己的特質跟角色配合去演，毋須抄襲別人。

劉錫賢扮演郵差查理，原來自2002年起，此角都是鎖定了他，笑言是永遠的查理，「以前沒細味角色背後真正意義，相隔10多年再演此劇，自己多了閱歷，便有新的體會，加上導演重新佈局，我終於明白，原來劇中的郵差不單止負責送信，細節裏還有一個傳遞愛的重要意義」。

導演余振球：劇中夫妻有愛

導演余振球設計角色時，認為戴諾文說話夭心夭肺之飾也帶有喜感，為忠於原著，會保留故事提及1970年代美國人，帶有種族和性別歧視，以及對同性戀者的不認同，「我覺得妻子艾西這角色好重要，不止是平衡丈夫與女兒之間的橋樑，也幫丈夫處理家庭問題，沒有這妻子，相信戴諾文會是個憤世嫉俗的宅男。就是因為他們有愛，可以對另一半接受和共融」。祿叔贊成人與人之間應包容共存，互相尊重，不需刻意改造，「諾文與艾西無論是人生觀、價值觀及政治觀都不同，就是因為他們相愛48年，才可以有這個包容」。

「劇場界要有勇氣面對困難」

香港舞台劇獎頒獎禮早前鬧風波，今年初祿叔就頒獎禮不獲藝發局與康文署資助一事代表業界公開表態，現在不想多談。提到去年以「勇氣」為主題的頒獎禮引起議論，他稱劇場界這幾年經歷疫情、市道衝擊，要堅持下去更需要勇氣，「勇氣用來對抗生命的醜惡，死亡的來臨和疾病，勇氣是支持我們繼續生存面對的困難，所以是正面的，假如被偏激曲解，就會相反。」他續道：「今次《金池塘》只演4場，如何做到令主辦方不蝕本又不浪費劇團心血，是很困難的事，難道怕就不去做？這就需要勇氣。當然也感謝政府的津貼，才可補貼成本，減低票價。」