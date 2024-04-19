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娛樂

【開箱】《寄生獸：灰色部隊》 韓國拍外傳劇 非漫畫迷受落

【明報專訊】日本漫畫家岩明均的1990年代經典《寄生獸》，2014年曾被《哥斯拉-1.0》導演山崎貴改編拍成真人版電影系列，一連兩集由《風間公親－教場0－》染谷將太飾演被寄生獸附體的高中生泉新一。10年之後，韓片《屍殺列車》延尚昊自編自導，《屍殺半島》李貞賢、具教煥及《青春月譚》全少妮主演，4月5日在影視串流平台Netflix上架的韓劇《寄生獸：灰色部隊》，全季共分6集，原著讀者嫌它過分精簡，有形無實；非漫畫迷則愛它節奏明快，特技可觀。類似情况最近亦發生在其他改編作品如《3體》、《One Piece》及《幽遊白書》之上，Netflix觀眾應該見怪不怪。

變種寄生獸腹背受敵

延尚昊一向鍾情於喪屍、怪物和邪教等暗黑題材，由《屍殺列車》、《屍殺半島》、《咒術屍戰》到《地獄公使》已可見一斑，新劇《寄生獸：灰色部隊》亦不例外，上架首兩周已蟬聯Netflix非英語節目收視冠軍，反映捧場者眾。跟日本電影不同的是，韓劇主角由男學生泉新一，改為超市女職員鄭秀仁（全少妮飾），體內寄生獸名字亦由米奇變成海蒂，性別相當分明。

新劇以外傳形式製作，故事雖獨立於漫畫及電影，但彼此擁有同一世界觀，講述來自外星的寄生獸孢子從天而降，入侵韓國大肆繁殖，並透過侵蝕人類腦部而控制宿主。任職超市的鄭秀仁（全少妮飾）某日收工後遇襲重傷，送院後卻發現絲毫無損，原來她被寄生獸入侵，卻因宿主傷重而無法完全結合，幼蟲卻又無法離開這個身體，結果成為變種人，既要抵擋同類襲擊，又要逃避專門獵殺寄生獸的「灰色部隊」組長崔俊京（李貞賢飾）追捕，可算腹背受敵。

寄生獸密謀統治人類

秀仁因童年受到父親家暴及母親改嫁影響，性格變得木訥又離群，幸獲當年拘捕其父的刑警金哲民（權海驍飾）看顧，才不致隻影形單；另一方面，受幫派頭目指使殺人而暫時回鄉避風頭的流氓薛強祐（具教煥飾），驚覺其姊性情大變之餘，妹妹又離奇失蹤，調查期間遇上秀仁，得悉寄生獸的秘密，二人為了各自目的，必須聯手抗敵，阻止寄生獸的陰謀得逞。

原來寄生獸亦分等級，大部分欠缺獨立思考能力，只懂盲從附和，當中又以侵入新進教會牧師腦袋的寄生獸最有智慧，先透過教會作為招攬同類的基地，後遭灰色部隊發現並大舉掃蕩後，即放棄牧師身體，殺死哲民然後把屍身據為己有，他的野心絕不只為對付秀仁或灰色部隊，而是控制全人類，決定展開下一步行動，趁節日活動舉行期間，殺掉出席的市長，然後鵲巢鳩佔，繼而統治國民。

（明天繼續）

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