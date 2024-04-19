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娛樂

【娛樂場】《重慶森林》4K修復特典場 重溫梁朝偉首封雙影帝之作

【明報專訊】梁朝偉（偉大）憑電影《金手指》六度封金像影帝，太太劉嘉玲讚他是「偉大的演員」。偉仔的影帝之路從王家衛執導、林青霞、王菲、金城武等合演，1994年上映的電影《重慶森林》展開，他憑此片首度獲金像獎與金馬獎最佳男主角，成雙影帝，此片同時獲金像獎最佳電影、最佳導演與最佳剪接。

票價450元 附限定禮品

《重慶森林》自1994年首映以來一直深受影迷愛戴，片名以內部構造複雜的重慶大廈隱喻都市的水泥森林，通過兩段關於失戀、曖昧故事的交錯敘事，表現香港都市人孤獨的內心世界。電影更獲選美國時代雜誌「世界影史百大不朽電影」、香港金像獎協會「最佳華語片一百部」、金馬影展「影史百大華語電影」。

今年《重慶森林》上映30年周年，英皇戲院將於5月1與3日分別在尖沙嘴iSQUARE與銅鑼灣時代廣場安排上映《重慶森林》4K修復版特典場，票價450元，附送限定禮品，包括《重慶森林》4K修復版原聲大碟、兩款4K修復版王菲及林青霞配金城武的A3電影海報、珍藏紀念票、《重慶森林》限量版模型紙飛機；還有「鳳梨特飲」換領券。

鳳梨罐頭到期日重映　

《重慶森林》1994年7月在港上映，選擇今年5月1日重映特典場，附送的「鳳梨特飲」，讓戲迷會心微笑。金城武戲中飾演編號223警員何志武，在愚人節被女朋友阿May提出分手，無法相信現實的他說：「我一直當她是開玩笑，我願意讓她這個玩笑維持一個月。從分手的那一天開始，我每天買一罐5月1日到期的鳳梨罐頭，因為鳳梨是阿May最愛吃的東西，而5月1日是我的生日。我告訴自己，當我買滿30罐的時候，她如果還不回來，這段感情就會過期」。特典場上映日子正是戲中鳳梨罐頭的到期日。

回味角色耐人尋味金句

戲迷難得機會在大銀幕重溫王家衛鏡頭下的香港，回顧昔日黃金時代，亦可再回味戲中角色的經典金句。金城武被分手後，在街頭與女毒犯（林青霞飾）擦身而過，數天後意外在酒吧重遇，形單隻影的二人度過了一個晚上。在他生日當天，意識到跟女友真正分開之際，傳呼機收到對方的生日祝福，金城武說：「如果記憶是一個罐頭的話，我希望這一個罐頭不會過期；如果一定要加一個日子的話，我希望是一萬年。」

快餐店店員阿菲（王菲飾）暗戀剛與空姐女友分手的客人警員663（梁朝偉飾），阿菲拆了663女友留在快餐店給他的信，拿了他家的鎖匙，潛入他家，改變663原來的生活……

戲中663失戀時，會在家中對濕毛巾、肥皂或公仔說話，「不知道是我忘了關水龍頭，還是房子愈來愈有感情。我一直以為它是最堅強，沒想到它哭得最厲害，一個人哭，你只需要給他一包紙巾，可是一個房子哭，你可要做多很多工夫」。

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