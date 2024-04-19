難得轉跑道當歌手 林曉峰想唱到80歲 無暇覓第二春

記者：林祖傑

阿Lo感恩獲內地觀眾冠以「寶藏歌手」之名，像很久以前被遺忘的身分被發掘出來，「人好得意，只要不放棄，幾時重新開始都得，我將這感覺寫在《曾經被遺忘的人》歌詞中，希望不再嬲自己曾做得不夠好，錯失機會，提醒自己已經過去，之後的路要開開心心行」。他謙稱不敢說在內地成功上位，只是行了另一步，跟着自己的節奏去了另一個階段，他亦不認為自己的人生有低潮，「有機會上春晚唱歌，仲點敢講人生有低潮，會天打雷劈」。

恨在港開騷

阿Lo透露舉行的音樂會暫時圍繞大灣區，也希望可以在港開騷，「不過都係想在細場搞，畢竟第一次搞音樂會，希望好似朋友聚會咁，我已到這年紀，有人突然間鍾意我，不是粉絲，是真愛。有些人特地留言叫我不要太大壓力，稱走音忘詞是他們想睇的，我最驚是觀眾好想和我傾偈，冇時間唱歌」。

阿Lo稱以人生有四季做音樂會主題，他的人生就是夏秋冬春，「剛入行是夏天，很有衝勁，到咁上下就會有少少懶洋洋，去到秋天，之後一定會經歷冬天，很多人解不到凍，但我經歷了這麼多，認為之後一定會去到春天，有過不開心，先知道開心是什麼」。

兩子讚新歌好聽

阿Lo表示兒子林寶和林熙均讚他的新歌幾好聽，十分客氣，他笑道：「他們都好支持我，如果他們不支持，我就支持不到他們的生活，互相支持咁咪好囉。」對於早前與一班大灣仔兄弟張智霖、陳小春、謝天華及梁漢文開直播，疑似被踢爆有新戀情，阿Lo笑道：「是班兄弟玩我，他們有咩理由唔知，係想做直播有啲話題，他們不是緊張我，只是八卦，我絕對不介意。」他表明現在只花心思在工作，不會花在感情上，「有咪有、冇咪冇囉！又唔係未試過有，現在我這年紀，個人開心最緊要，如果有都要開心先得，我不會抗拒，也沒有特別想搵，近年都冇新對象了解，除了工作都不喜歡出街」。