明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

娛樂

難得轉跑道當歌手 林曉峰想唱到80歲 無暇覓第二春

【明報專訊】53歲林曉峰（阿Lo）3年前以歌手身分轉戰內地，打出一片天，還初嘗填詞，新歌《曾經被遺忘的人》唱盡多年來於演藝圈的心路歷程。2020年與康子妮（現名康滎舫）結束18年婚姻，至今感情未有着落，阿Lo稱難得做到歌手，現階段只花心思在工作，無暇談情，盼往後二三十年能繼續當歌手。

記者：林祖傑

阿Lo感恩獲內地觀眾冠以「寶藏歌手」之名，像很久以前被遺忘的身分被發掘出來，「人好得意，只要不放棄，幾時重新開始都得，我將這感覺寫在《曾經被遺忘的人》歌詞中，希望不再嬲自己曾做得不夠好，錯失機會，提醒自己已經過去，之後的路要開開心心行」。他謙稱不敢說在內地成功上位，只是行了另一步，跟着自己的節奏去了另一個階段，他亦不認為自己的人生有低潮，「有機會上春晚唱歌，仲點敢講人生有低潮，會天打雷劈」。

恨在港開騷

阿Lo透露舉行的音樂會暫時圍繞大灣區，也希望可以在港開騷，「不過都係想在細場搞，畢竟第一次搞音樂會，希望好似朋友聚會咁，我已到這年紀，有人突然間鍾意我，不是粉絲，是真愛。有些人特地留言叫我不要太大壓力，稱走音忘詞是他們想睇的，我最驚是觀眾好想和我傾偈，冇時間唱歌」。

阿Lo稱以人生有四季做音樂會主題，他的人生就是夏秋冬春，「剛入行是夏天，很有衝勁，到咁上下就會有少少懶洋洋，去到秋天，之後一定會經歷冬天，很多人解不到凍，但我經歷了這麼多，認為之後一定會去到春天，有過不開心，先知道開心是什麼」。

兩子讚新歌好聽

阿Lo表示兒子林寶和林熙均讚他的新歌幾好聽，十分客氣，他笑道：「他們都好支持我，如果他們不支持，我就支持不到他們的生活，互相支持咁咪好囉。」對於早前與一班大灣仔兄弟張智霖、陳小春、謝天華及梁漢文開直播，疑似被踢爆有新戀情，阿Lo笑道：「是班兄弟玩我，他們有咩理由唔知，係想做直播有啲話題，他們不是緊張我，只是八卦，我絕對不介意。」他表明現在只花心思在工作，不會花在感情上，「有咪有、冇咪冇囉！又唔係未試過有，現在我這年紀，個人開心最緊要，如果有都要開心先得，我不會抗拒，也沒有特別想搵，近年都冇新對象了解，除了工作都不喜歡出街」。

上 / 下一篇新聞