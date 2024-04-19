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娛樂

合演新劇變張孝全粉絲 王丹妮佩服鮑起靜一秒入戲

【明報專訊】王丹妮過去近5個月和台星張孝全、鮑起靜（鮑姐）和拉丁裔Mauricio Henao，在多明尼加共和國參演美籍台裔陳駿霖執導的全英語對白電視劇《Coolie》；劇集日前殺青，她趕及回港出席金像獎頒獎典禮。

笑稱新婚變網戀

王丹妮收到《Coolie》監製通知，在康城舉行的MIPTV賣片活動，劇集受買家歡迎，她期待透過此劇，讓國際觀眾認識自己。她透露今次拍劇5個月，是有史以來最長一次遠行工作，非常掛念老公羅孝勇和女兒，「想死我了」。她稱5個月前完婚後兩日，便飛往多明尼加共和國開工，未有度蜜月，只能跟老公視像見面，感覺似網戀。在澳洲修讀神經及骨骼科的羅孝勇下周回港，夫妻終可重聚，她十分期待。

王丹妮表示《Coolie》劇組相當友善，又可跟鮑姐和男神張孝全偷師演技，她大讚張孝全，「我們都比較文靜同怕醜，但孝全個人非常好，好謙虛。拍攝時兩人感覺幾有默契，我們的場口大部分時間都拍得好順利。現場拍攝團隊的女士們，全部被他的性格及造型迷倒，還搞了個影迷會，我是高級會員」。至於面對影后鮑姐，她自言興奮多過緊張，如上了演技進修班，「我同鮑姐拍攝時，完全見證到什麼是『一秒入戲，快靚正』，拍攝時我專注努力做好表演，不記得緊張」。

娛樂組

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