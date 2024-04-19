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娛樂

計劃明年4月在港開騷 陳慧琳爆14歲大仔1.8米高 無意入行

陳慧琳擬明年4月香港開個唱 指14歲「蝦餃仔」無意入行
廖子妤密密接Job狂吸金 劉俊謙聞新戲入圍康城影展感興奮

【明報專訊】陳慧琳、廖子妤、劉俊謙前晚出席時尚品牌期間限定店活動，伙擔任品牌大使的泰國演員「大能」Thanaerng（Kanyawee Songmuang）齊展示最新春夏服飾。大能親民主動走近粉絲簽名和合照，表示再來港最掛念本地美食。近日忙於巡唱的陳慧琳打算停一停，準備安排兒子入讀暑期學校，計劃旅行叉電，並希望明年4月在港開騷。談到兩子，她大爆12歲細仔「小龍包」較肥，14歲大仔「蝦餃仔」身高180厘米，暫無興趣入行。

記者：林蘊兒

攝影：鍾偉茵

身兼演員及模特兒的Thanaerng出場用英文自我介紹，表示再來港最掛念本地美食，恨到主題公園及博物館遊覽，可惜行程緊密未必有時間。身形高䠷的她透露個人沒有特定的穿搭喜好，打扮視乎場合而定，最喜歡輕鬆便服。

Thanaerng稱知道品牌今季設計主題環繞旅遊，採用繽紛色彩為主調，最喜歡到蘇梅和布吉旅行，享受陽光與海灘。訪問後，她主動走近粉絲群簽名和合照留念。

陳巡唱最擔心染病

陳慧琳去年底展開巡迴演唱會，先後完成美加、馬來西亞、上海、廣州及澳門演出，她打算暫時停一停稍作休息，除準備安排兒子入讀暑期學校，也有計劃到外地旅行叉電。她解釋不選寒冷地方旅行原因，「天氣凍會好易病，為巡唱最緊要保持身體健康至明年，希望申請到明年4月做香港站。過去因疫情悶了幾年，真的沒想過會搞那麼多站的巡唱，每次演出都好疲倦，精神壓力又大，最擔心染病。有時別人或兒子咳兩聲，我即刻閃開，推丈夫出去照顧兩子」。

夫妻陪兩子吃到飽

早前有多年忠實粉絲投訴她只顧內地粉絲改歌單，其他地區則沒變，陳慧琳稱問題已解決，明年香港站預告歌單有驚喜，並透露落實參與填詞人周禮茂今年6月舉行的作品展。

陳慧琳為保養身體日常少食多餐，盡量不吃煎炸油膩及辛辣食物，不過14歲大仔「蝦餃仔」劉昇與12歲細仔「小龍包」劉琛喜歡「all you can eat」，她和老公都要陪食，大爆丈夫做運動喼弗且自信爆棚，談到兩子，她說：「弟弟比較肥，哥哥又高又瘦，比我高，有180厘米。他沒有說過想做模特兒，亦沒有入行打算，應該讀書為先，而且他不懂行catwalk，又不識chok樣，還有些傻更更」。

廖子妤劉俊謙恨去康城見識

廖子妤密密接工作狂吸金，表示今年收入尚未及去年好，過幾天為新戲開工需暫停「掘金」。廖子妤和劉俊謙在新片《九龍城寨之圍城》有對手戲，此片入圍第77屆康城影展「午夜展映單元」，是香港相隔11年後再有港產片入圍，對上一次是2013年杜琪峯執導的《盲探》。

劉俊謙為整個團隊感興奮，未接通知是否要出席，從未踏足康城的他希望有機會去見識一下。問廖子妤若拍新戲是否要向製作團隊請假出發？她拒選擇，「好難決定，應該工作先定去康城好，等於問我鍾意爸爸還是媽媽多些。」

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